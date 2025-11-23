港人食點心要求落豉油遭侍應駁斥「你急咩啫？」 後續1事再惹怒火爆口角 網民：飲茶啫放鬆啲

本地餐飲業的服務態度不時成為網上平台討論的焦點，最近有食客光顧深水埗區一間點心店，當他向店員要求為蘿蔔糕添加豉油時，竟遭店員回覆指「都未上齊，你急咩姐」，其後更因1誤會引致雙方口角，事主對此大感不滿，狠批「員工服務態度非常差」，詳情請看下文。

港人食點心要求落豉油遭侍應駁斥：「你急咩啫？」

事主日前在社交平台群組發文，指日前到深水埗區一間點心店吃下午茶，據帖文附上的單據可見，一行二人分別點選蝦餃、燒賣、臘腸蒸蘿蔔糕及龍蝦湯鮮竹卷等。當時，臘腸蒸蘿蔔糕及龍蝦湯鮮竹卷同時上桌，事主向店員要求「麻煩蘿蔔糕要豉油」，惟負責上菜的店員卻以不悅語氣回覆：「都未上齊，你急咩啫？」

後續1事再惹怒火爆口角 事主嘆「唔好怪人北上消費」

其後輪到鮮竹卷上桌，店員問事主「要唔要胡椒粉？」事主因誤以為是指鮮竹卷，於是答「要」。豈料店員將胡椒粉撒在蘿蔔糕上，事主隨即質問：「做咩喺我個蘿蔔糕到放胡椒粉？」店員卻回覆指「我問你要唔要放胡椒粉，你話要。」 雙方爭執升溫，事主強調對方沒有清楚指明是哪一款點心，店員卻堅持已事先說明，並稱「依隻鮮竹卷唔洗落胡椒粉」。

事主最終因擔心蘿蔔糕已被「加料」，要求取消該碟點心，直言：「我點知你會唔會加料，我唔要你碟蘿蔔糕，你同我取消佢。」 並於事後表示如該店員態度更好，或直接提出換另一碟，「係完全冇後面果堆事出現」，又大嘆「我願意留港消費，但你俾咁既服務態度我，真係唔好怪人地會簡（揀）北上消費。」

網民：飲茶啫放鬆啲

事件一出，網民意見兩極。有網民根據帖文描述，對事主的態度亦有所保留，「我經常去食伙記都有禮，你語氣似有問題喎」、「將心比己，有時唔係俾錢大晒，自己態度同語氣有冇問題先。」 有網民則認為侍應未有與客人溝通清楚，「蘿蔔糕落胡椒粉？應該冇乜人會咁，明明話豉油，好似明玩。」 另有網友提到該店向來服務態度不錯，「我有喺上邊飲開茶，我覺得佢哋服務態度唔錯，可能一時誤會啫」、「飲茶啫放鬆啲，香港人」。而事主亦有回覆網民留言，「其他侍應服務OK嫁，只係果個上菜姐姐態度不OK……」指出是次事件應為個別店員問題。

來源：Facebook

文：LW