酒店自助餐聯乘生記飯店！$299.6起歎米芝蓮推介 任食生拆泥鯭肉丸粥/大澳鹹魚手剁肉餅/蜆蚧鯪魚

更新時間：15:40 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:40 2026-01-05 HKT

自助餐優惠｜傳統廣東菜式向來別有一番風味，東涌世茂喜來登酒店自助餐近日聯乘灣仔老字號生記飯店，供應多款生記菜式任食，包括生拆泥鯭肉丸粥、香煎大澳鹹魚手剁肉餅、蜆蚧鯪魚球等。最近網上預訂更享6折優惠，最平$250.6起即可米芝蓮香港必比登推介美食，鍾情地道粵菜的大家必試！

酒店自助餐聯乘生記飯店！任食生拆泥鯭肉丸粥/大澳鹹魚手剁肉餅/蜆蚧鯪魚

生記飯店扎根灣仔超過50年，連續12年獲米芝蓮香港必比登推介，主打粵式家常小菜及海鮮，以堅持新鮮食材及繁複傳統手工聞名。香港東涌世茂喜來登酒店自助餐餐廳「嶼坊」秉持「深耕本地」理念，，特別邀請生記第二代傳人合作，將其招牌菜式融入大嶼山風味，推出全新「喜嚐『生』鮮自助餐」，匯聚世界各地時令海鮮及傳統粵菜精髓。

自助餐無限量供應多款馳名生記菜式，包括「生拆泥鯭肉丸粥」，用人手將泥鯭拆肉和手製肉丸配上由明火熬煮的軟綿粥底，鮮甜濃香；「雙蒜梅子醬蒸新鮮波士頓龍蝦」，鮮甜的龍蝦汁與生記自家製的梅子醬混合後流到底部的粉絲，開胃冶味；「香煎大澳鹹魚手剁肉餅」以生記的家傳手磨生煎蓮藕餅為靈感，廚師團隊將手剁肉餅加入大澳鹹魚後香煎成香煎大澳鹹魚手剁肉餅，鹹香而彈牙；另一不容錯過的菜式「蜆蚧鯪魚球」選用坊間少見的特大蜆蚧，每粒蜆肉如指尖大，配搭爽口和魚味十足的鯪魚球同吃，非常匹配。甜品更有生記的「爆薑湯圓」，流心芝麻湯圓配上暖心薑湯以及鬆化「蝴蝶酥」。

除了生記菜式外，自助餐海鮮吧供應凍俄羅斯蟹腳、三點蟹、青蟹、藍蟹、冰鎮龍蝦鉗等豐富選擇；日式壽司區提供赤身吞拿魚、油甘魚，即場製作手卷及壽司；熱食區更有即炸廣島生蠔、即炸軟殼蟹刈包、焗釀蟹蓋、蟹肉濃湯及即煮蝦湯麵等。即場烹調的海鮮菜式多樣，保證新鮮彈牙。

限時6折優惠 $250.6起歎米芝蓮推介

喜嚐「生」鮮自助餐由即日起至3月29日供應，於網店預訂可享6折優惠，成人每位最平$299.6、小童每位最平$208.6，鍾情地道粵菜的大家不妨一試！

喜嚐「生」鮮自助餐

  • 供應日期：2026年1月5日至3月29日
  • 供應地點：香港東涌世茂喜來登酒店自助餐餐廳嶼坊
  • 地址：香港新界大嶼山東涌怡東路9號
  • 自助午餐(中午12時至下午2時30分)價錢：
    • 星期一至五
      • 成人：折後價$299.6（原價$470.8）
      • 長者：折後價$264.6（原價$415.8）
      • 小童：折後價$208.6 （原價$327.8）
    • 週末及公眾假期
      • 成人：折後價$341.6（原價$536.8）
      • 長者：折後價$306.6（原價$481.8）
      • 小童：折後價$250.6（原價$393.8）
  • 自助晚餐(晚上6時至9時30分)價錢：
    • 星期一至四
      • 成人：折後價$537.6（原價$844.8）
      • 長者：折後價$467.6（原價$734.8）
        • 小童：折後價$320.6 （原價$503.8）
    • 星期五、週末及公眾假期
      • 成人：折後價$565.6（原價$888.8）
      • 長者：折後價$495.6（原價$778.8）
      • 小童：折後價$348.6（原價$547.8）
  • 網店預訂網址按此
  • *部份菜式於指定用餐時段供應
  • 以上圖片和食物只供參考，食物菜式會每日輪流供應，酒店亦會因供應而轉換食物，一切以當日供應情況為準。

 

