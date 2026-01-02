Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IKEA全新茶記常餐 沙嗲牛/叉燒意配炒蛋多士$43起！黃梅醬巴斯克/雞蛋仔奶茶新地

飲食
更新時間：12:11 2026-01-02 HKT
發佈時間：12:11 2026-01-02 HKT

IKEA瑞典餐廳一向以北歐簡約風格聞名，近年更積極融入香港在地飲食文化，深受本地顧客喜愛。1月起，IKEA瑞典餐廳特別推出一系列地道茶餐廳常餐，以親民的$43起價格，讓顧客品嚐到「快、靚、正」的港式滋味。此外，更有創意無限的港式飲品口味新地配迷你雞蛋仔，以及黃梅醬巴斯克、奶醬慕絲等港式口味蛋糕。

IKEA推$43茶記常餐 沙嗲牛/叉燒意配炒蛋多士

IKEA茶記常餐1月限定供應

IKEA瑞典餐廳於一月份隆重推出三款全新港式常餐，以嶄新的烹調手法重新演繹香港人熟悉的味道。每份套餐均以超值$43的價格供應，可自選茶餐廳常見的沙嗲牛肉麵、雪菜肉絲雞肉米粉及叉燒湯意粉，並配有香氣撲鼻的黑松露炒蛋、煙燻蜜糖腸仔、外脆內軟的蒜香牛油法包，以及飲品，全日任何時段都能享受豐富均衡的美味。

港式甜品登場！黃梅醬巴斯克/雞蛋仔奶茶新地

此外，黃梅醬巴斯克蛋糕、牛奶糖慕絲蛋糕、奶醬慕絲蛋糕及阿華田木糠蛋糕，四款融入港式味道的限定甜品亦會於瑞典餐廳供應。而IKEA美食站亦帶來多款創意港式甜點，包括炭燒咖啡新地筒、港式奶茶新地筒，以及新地配迷你雞蛋仔。外脆內軟的迷你雞蛋仔搭配濃郁新地，帶來雙重口感驚喜。

 

資料來源：IKEA 宜家家居

 

同場加映：內地過江龍減價救亡？麵店推平價下午茶餐 $35半隻雞+酸辣粉+飲品

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT