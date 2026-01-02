IKEA全新茶記常餐 沙嗲牛/叉燒意配炒蛋多士$43起！黃梅醬巴斯克/雞蛋仔奶茶新地

IKEA瑞典餐廳一向以北歐簡約風格聞名，近年更積極融入香港在地飲食文化，深受本地顧客喜愛。1月起，IKEA瑞典餐廳特別推出一系列地道茶餐廳常餐，以親民的$43起價格，讓顧客品嚐到「快、靚、正」的港式滋味。此外，更有創意無限的港式飲品口味新地配迷你雞蛋仔，以及黃梅醬巴斯克、奶醬慕絲等港式口味蛋糕。

IKEA推$43茶記常餐 沙嗲牛/叉燒意配炒蛋多士

IKEA茶記常餐1月限定供應

IKEA瑞典餐廳於一月份隆重推出三款全新港式常餐，以嶄新的烹調手法重新演繹香港人熟悉的味道。每份套餐均以超值$43的價格供應，可自選茶餐廳常見的沙嗲牛肉麵、雪菜肉絲雞肉米粉及叉燒湯意粉，並配有香氣撲鼻的黑松露炒蛋、煙燻蜜糖腸仔、外脆內軟的蒜香牛油法包，以及飲品，全日任何時段都能享受豐富均衡的美味。

港式甜品登場！黃梅醬巴斯克/雞蛋仔奶茶新地

此外，黃梅醬巴斯克蛋糕、牛奶糖慕絲蛋糕、奶醬慕絲蛋糕及阿華田木糠蛋糕，四款融入港式味道的限定甜品亦會於瑞典餐廳供應。而IKEA美食站亦帶來多款創意港式甜點，包括炭燒咖啡新地筒、港式奶茶新地筒，以及新地配迷你雞蛋仔。外脆內軟的迷你雞蛋仔搭配濃郁新地，帶來雙重口感驚喜。

資料來源：IKEA 宜家家居