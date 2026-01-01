Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女酒樓首嚐1款經典美食引店員圍觀？笑指自己似「遊戲特別餐點NPC」掀網民集體回憶：以前去飲先會食！

飲食
更新時間：10:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-01 HKT

以往的香港酒樓都能品嚐到不少港式炒粉麵飯，楊州炒飯、乾炒牛河及瑤柱蛋白炒飯等都是港人的集體回憶。近日，有港女於網上分享，在酒樓首嚐一道經典美食，意外吸引到「酒樓姐姐」圍觀，令她笑指自己似足「遊戲特別餐點NPC」。樓主的經歷亦掀起網民集體回憶。詳情即看下文！

港女一時興起點酒樓經典美食 吸引「酒樓姐姐」圍觀

一名港女近日於社交平台發文，指自己在酒樓點來一客太極鴛鴦飯，結果意外地吸引到店員圍觀，樓主形容當刻「變咗餐廳game（遊戲）入面會出現特別餐點嘅NPC（非玩家角色）」。樓主其後在留言補充指，雖然自己是土生土長的香港人，因鴛鴦飯「唔係度度都有」，因此從未品嚐過，日常大多都會選擇楊州炒飯及乾炒牛河等。

樓主表示被店員圍觀或因「平時冇咩人叫，所以啲姐姐先過嚟睇吓」，一眾「酒樓姐姐」亦當場大讚鴛鴦飯「咁靚嘅！」樓主首嚐太極鴛鴦飯後，形容「紅汁係我鍾意嘅偏酸，然後洋蔥好多」，不論是紅白分吃還是「撈埋食」，整體個汁都唔會鹹，飯底「幾香」，整體感覺不俗。

太極鴛鴦飯掀網民集體回憶

港女的帖文迅即勾起不少網民的集體回憶，「呢個飯真係唔係度度有，有得叫真係要食」，而且眾留言對於太極鴛鴦飯的印象非常正面，「好味架依個」、「以前去飲先會食」、「好食」、「呢個飯真係好正，但係而家好少見到有」。


文：TF
資料及圖片來源：threads

