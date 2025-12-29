春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖

屹立中環逾百年的涼茶老店「春回堂藥行」，繼於10月沽出自用舖位後，近日悄然結業。今日(29日)其位於閣麟街的店舖大門落閘，金漆招牌亦已被拆下，店方亦貼出告示與港人告別，消息一出引來無數市民惋惜。

告別百年歷史！中環春回堂藥行光榮結業：天下無不散之筵席

春回堂最初以木頭車形式在街邊擺賣涼茶，後來成功入舖，兼營中藥材買賣。

今日有網民在社交平台Threads 上分享相片，指「春回堂」已經停業，從相中可見該店大門落閘，「春回堂藥行」五字金漆招牌亦不見跡影。發文者又回覆網民指，門外亦有貼出告示宣布「光榮結業」。

店方在通告中寫道：「天下無不散之延(筵)席，本藥行衷心感謝大家陪伴我們走過一百一拾多年的時光。經過考慮後，我們決定在本月29日結束營運。」店方也表示：「多年來，承蒙各界貴客的支持及信任，本藥行有幸能夠成為中環的一個地標及大家日常生活的一部份，這是我們的最大的榮幸。」通告最後祝福大家「身體健康，生活愉快」，並署名「春回堂藥行 敬上 2025年12月29日」。《星島頭條》嘗試致電該店了解 ，亦未有人接聽。

春回堂藥行自1916年起便在中環扎根，由林氏家族承傳三代至今。該店最初以木頭車形式在街邊擺賣涼茶，後來成功入舖，兼營中藥材買賣。由於該店位處中環中心地段，清熱涼茶、龜苓膏等正宗足料，是不少陪伴中環街坊及上班族心中充滿回憶的地標。

十月高價9,500萬沽出自用舖 獲利超過450倍

翻查資料，「春回堂」林氏家族於今年10月，以9,500萬港元的高價，售出了其自用的閣麟街8號全幢物業。 該物業由家族於1962年以21萬元購入，持貨63年，帳面大幅獲利超過450倍。

網民感突然 懷緬涼茶用料佳

對於許多熟客而言，這個消息來得相當突然，有網民驚訝地表示：「下? 執左?」，更有人說：「我聖誕節經過好似都有開， 幾時開始執架？」不過，亦有網民留意到店舖貼出了「光榮結業」的告示，並指「前兩日已經執野走人」。

不少網民慨嘆：「唉！幾十年歷史！中文字招牌都拆埋！」有市民懷緬道：「想當年同事特登話去回春堂飲涼茶我又鍾意幫襯佢哋買藥材，多人買流量快，所以啲料都好好」。同時，也有人認為，在當今的營商環境下，「年輕都不願做，賣鋪又可拿回一大筆現金！」或許是老店選擇光榮引退的現實考量。

