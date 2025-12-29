連鎖酒樓晚市小菜大劈價！燒味/海鮮$18起 自選燒鵝/脆皮雞/龍蝦伊麵/羊腩煲

富臨集團旗下的富臨皇宮近日再度推出極具吸引力的晚市堂食優惠，精選五款經典燒味、海鮮及煲類菜式供顧客選擇，當中包括燒鵝、脆皮雞、龍蝦伊麵、羊腩煲等人氣之選，低至$18即可享用，更適用於全線分店。

富臨皇宮於即日起推出「晚飯性價比之選」，只要在晚市時段惠顧一份正價小菜，即可以優惠價加購特價菜式，其中，富臨皇宮「醬皇脆皮燒雞」僅售$18，燒雞外皮金黃香脆，肉質嫩滑，散發著濃郁的醬香味。此外，馳名的「極品燒鵝皇」也加入了優惠行列，例牌僅售$38，燒鵝皮脆肉嫩，鵝油豐腴甘香，每一口都是味蕾的極致享受。

若想吃得更豐盛，不妨選擇「上湯開邊波龍伊麵」，約一斤的波士頓龍蝦只需$98即可品嚐。龍蝦肉質爽甜彈牙，開邊後以上湯烹煮，鮮味完全滲透至伊麵之中，麵條盡吸湯汁精華，每一口都讓人回味無窮。

富臨皇宮晚市優惠詳情

優惠期： 每日晚市時段，售完即止

適用分店：全線富臨皇宮

條款及細則： 只限晚市堂食 另收茶芥及加一服務費 不可與其他優惠同時使用 須同時惠顧一份正價小菜



2大酒樓特價小菜 大日子酒家/稻香

1. 大日子酒家$25乳鴿+靚湯

位於大埔運頭街的粵菜酒樓「大日子酒家」推出「滋味升級」午餐優惠，人氣紅燒乳鴿搭配滋補靚湯僅需$25，性價比極高。

2. 稻香$138套餐 主菜+小菜+燉湯

稻香再度推出超值的「早D開飯」晚市優惠，於指定時段提供兩款性價比極高的套餐，其中「早鳥價」二人套餐僅售$138，包括一款主菜、精選小菜及燉湯的豐富晚餐。

資料來源：富臨皇宮