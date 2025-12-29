連鎖快餐年尾大優惠！一連三日早午晚全單8折 1方法即享

深受香港市民喜愛的連鎖快餐店「大快活」，以其穩定親民的品質與多元化的餐點選擇，成為許多人日常用餐的首選。為感謝顧客一直以來的支持，大快活將在2025年底推出一連三日的快閃優惠，App會員只要透過手機點餐，即可享受全單8折的驚喜折扣，讓您在年末吃得更豐盛，迎接美好的2026年！

大快活限時三日快閃 全天候8折優惠

大快活將在2025年底推出一連三日的快閃8折優惠。

為了回饋廣大會員，大快活特別推出此次年終感謝祭。由2025年12月29日至12月31日，顧客只需免費下載並註冊成為「大快活APP」會員，在推廣期內透過手機應用程式點餐，無論是早餐、午餐、下午茶還是晚餐，全線分店、任何時段均可使用8折優惠券，立享折扣。這個優惠讓消費者能以更實惠的價格，獎勵辛勞了一整年的自己，與親朋好友一同分享滋味時刻。

從港式經典到環球美食，趁著這次8折優惠，絕對是品嚐招牌菜式的最佳時機。例如其皇牌產品「焗豬扒飯」，以及惹味的「咖喱牛腩飯」也是不容錯過的選擇。早餐時段的「厚切餐肉煎雙蛋」配上鬆軟多士，更是喚醒一天活力的完美開始。藉由這次折扣，不妨多點幾款心儀的美食，發掘更多隱藏的美味。

輕鬆成為大快活會員 簡單步驟享優惠

想把握這次的8折優惠非常簡單。非會員顧客只需前往手機內的應用程式商店（App Store 或 Google Play），搜尋「大快活」即可免費下載官方App。完成下載後，按照指示填寫簡單資料，便能立即註冊成為會員。在優惠期間，合資格的8折電子優惠券將會自動發放到會員帳戶中，點餐時只需在結帳頁面選用此優惠券，系統便會即時計算折扣後的金額，方便快捷。

大快活8折優惠詳情

優惠推廣期： 2025年12月29日至12月31日

優惠內容： 大快活App會員透過手機應用程式點餐，即可享全單8折優惠。

適用分店： 全線香港大快活分店。

適用時段： 任何營業時段。

優惠形式： 優惠將以電子優惠券形式發放至會員帳戶。

不適用產品： 優惠不適用於零售產品、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價推廣、$99晚市精選二人餐、節日盆菜及派對美食。

注意事項： 優惠須受相關條款及細則約束，詳情請參閱大快活手機應用程式內的公告。

2大連鎖店優惠 大家樂／包點先生

1. 大家樂︰焗飯二人餐$110

大家樂即日起推出eatCDC限定優惠，食客只需在大家樂的手機App CDC或是網上，預先購買「 [午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鮮飯二人餐券」，即可以$110優惠價買到原價$124的二人餐券。二人餐包括兩個焗飯，可選香蒜芝士汁焗海鮮飯或一哥焗豬扒飯各一。套餐還包括一份油菜，兩杯茶、啡或汽水，適用於午市及晚市堂食及外賣，有效期至2026年2月23日。

2. 永年士多：車仔麵買1送1

永年士多為回饋會員，將於12月31日推出「永年經典麵套餐買1送1優惠」，其App會員可於當日晚上6時至8時半期間，以$68買1送1的優惠價歎到兩碗永年經典麵，以及兩杯凍或熱飲。優惠適用於堂食或外賣，食客只需下載永年士多App，登入或免費註冊成為會員即可享用，新會員更可獲得高達$220的迎新優惠。

