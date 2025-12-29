旺角兆萬撈撈冷麵店驚傳結業？百味食品開業26年 網民崩潰「想喊」 老闆親解真相...

香港許多老字號小店承載著無數港人的集體回憶，其存亡動向總能牽動人心。近日，開業逾廿載的旺角兆萬「百味食品」港式撈撈冷麵店，傳出疑似結業消息，旋即在網上引起一片哀號，勾起許多市民的「童年回憶」，直言「好想喊」。然而最新消息指出，該店並非結業，老闆更詳細親解未來動向......

兆萬百味港式撈撈冷麵店 拉閘清空引結業疑雲

事緣，有網民在社交平台上分享，指「旺角間撈麵店原來已經執X咗粒」，並附上兩張相片，圖中可見店舖的鐵閘已經拉下，前方豎起了裝修用的金屬支架，店內部分牆身剝落、用具清空，呈現一片疑似施工中的景象，令結業傳聞甚囂塵上。

此消息一出，迅速引發網民的熱烈討論。港式撈撈冷麵是香港街頭極具代表性的「掃街」小食之一，食客可按個人喜好自由配搭多款麵底，再從數十款配料中挑選心頭好，淋上豉油、麻油、蒜蓉汁等各式醬汁，然後在透明膠袋內搖勻「撈」製而成。這種小食價格親民、方便快捷，深受學生及年輕人喜愛。不少網民紛紛留言表達到兆萬撈麵店的不捨，「呢間由細買到大」、「唔係吖嘛？超勁崩潰」、「好想喊 真係我童年回憶嚟」。有網民則質疑「成日都見有人買都做唔住？」，對結業傳聞感到驚訝。其中一名網民更表示，「個人覺得袋裝撈好似值得拎香港非遺」，足見該店在港人心中的地位。

老闆親解誤會 「店舖只係大裝修」

《星島頭條》就此聯絡「百味食品」老闆張先生，發現結業一說原來只是一場誤會。老闆解釋店舖只是短期裝修：「兆萬分店廿幾年無裝修過，已經老舊喇，所以就大裝修一次希望新淨啲。」店舖裝修期大約十日左右，於1月中前就會重開，昨天（28日）剛好是裝修第一天，閘外尚未貼出裝修啟示，所以才造成網民誤會。對於網民的反應，老闆大為震驚，「我自己都好驚訝，無諗過會有呢個反應，好多謝熟客支持。」

開業26年捱過疫情 老闆大讚業主：對我哋好好

據老闆分享，兆萬分店於1999年12月開業，是「百味食品」的第4間分店。老闆自己由開業時的廿多歲，變成現在五十多歲，他亦親自看著不少熟客由學生長大成人。他多番感謝熟客一直以來的支持，「我哋呢啲小本經營，賣啲三幾十蚊嘢、平平哋，無班捧場客支持就唔掂。」

他又透露，百味的生意一直平平淡淡、不會大上大落，近年北上潮熱烈，每逢長假期生意額就會稍淡。小店能支撐多年，少不得業主的支持，「業主好好、好幫忙，無論係疫情期間亦或依家裝修，都係有商有量。」在兆萬原址旁邊，剛好有一個舖位丟空，裝修期間百味會在該店短暫營業，「感謝神的保守帶領，舖頭唔會停業，只係換個位做住先，好快就會搬番原舖同大家見面。」