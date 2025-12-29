食客投訴北角酒樓上錯菜 經理反指「隔籬枱都照食」 後續1事更離譜 最後咁解決……

出外用膳有時會遇到「上錯菜」的情況，一般情況下食客可選擇「照食」或請餐廳換回菜式。不過，近日有食客在酒樓飲茶時，發現侍應將其點的牛肉腸粉與鄰桌的鮮蝦腸粉調轉上菜，於是在未有動筷的情況下要求更換，但經理指「落咗枱冇得換」，又稱「隔籬枱都照食」、「好人過我哋（事主）」，幾經折騰換回牛肉腸粉後出現1事更離譜？詳情即看下文！

北角酒樓上錯菜 食客投訴反遭揶揄 後續1事更離譜……

有食客於社交平台分享，指早前於北角一間酒樓飲茶，並為小朋友點了一份牛肉腸粉，奈何「侍應同隔離枱掉轉咗」，上菜時牛肉腸粉變成鮮蝦腸粉。「上錯菜」意外時有發生，樓主當時亦嘗試讓兒子「將就一下食蝦腸」，但遭小朋友拒絕。

樓主無奈下向酒樓經理了解該如何解決，對方卻回應指「落咗枱冇得換」，惟樓主認為不合理，「我哋都冇食，點解冇得換啊？又唔係我哋錯」，隨後經理又表示「隔籬枱都照食」，「好人過我哋（事主）」，令樓主感不忿，「你都聽住我勸我個仔食蝦腸，佢唔肯，咁我可以點呀？」

幾經折騰後，店方終換回牛肉腸粉，惟事主發現腸粉內疑有一條「勁長嘅頭髮」，經理解釋是「蒸籠啲線」，事主對此反問「蒸籠條線點解會有一半啡色，一半白色？明明就係人類嘅頭髮」，最終取消該碟牛肉腸粉。

網民：嚟錯咗就要人硬食？

事件引來不少網民熱議，有街坊網民表示該酒樓向來質素參差，亦有人指出部分食客或患有食物敏感，認為店方只需換回正確的菜式即可解決問題，「有啲人食蝦會敏感㗎嘛，咩唔咩好人啫， 忙中有錯實有，你換返咪得囉，咩好唔好人？」、「成枱人唔食牛都要硬食？」有網民則建議事主不需多費時間與店方爭論，「比（俾）我見到條蒸籠線已經可以叫個staff同食環解釋」、「報食環驗吓果條係頭髮定係線」、「比（俾）我即時Call食環」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads

