連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售

在忙碌的都市生活中，下午茶時光是許多人享受片刻悠閒的寶貴機會。連鎖包點店「包點先生」近日隆重推出全新的下午茶套餐，這次的優惠內容豐富，價格親民，最低僅需$17即可品嚐到點心、炒麵、小食、蒸包等，搭配港式甜品，無疑是不容錯過的超值之選。

包點先生全新下午茶套餐！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起

包點先生下午茶套餐$17起

每當下午三、四點，飢腸轆轆卻又不想正餐，一份暖呼呼的小食絕對是最佳選擇。包點先生全新推出下午茶特選套餐，精心設計了多款組合，滿足不同食客的胃口與喜好，每款套餐更可自由配搭砵仔糕、豆腐花、綠豆沙、椰汁紫米露、綠豆沙豆腐花等經典港式甜品。無論是追求輕巧小食，還是偏愛豐盛飽足，都能找到心儀之選。

包點先生下午茶特選套餐：

A餐－輕食之選：各款蒸包 (1個) + 甜品，$17

B餐－飽肚之選：栥飯 + 魚肉燒賣 (4粒) + 甜品，$25

C餐－炒麵燒賣好拍檔：炒麵 + 鮮肉燒賣 (2件) + 甜品，$29

D餐－鮮肉燒賣 (2件) + 指定點心 (2件) + 甜品，$32

*指定點心可選: 蝦餃／香茜牛肉球／潮州粉果／蠔皇鮮竹卷 (1款2件)

*指定點心可選: 蝦餃／香茜牛肉球／潮州粉果／蠔皇鮮竹卷 (1款2件) E餐－香口之選：鮮肉燒賣 (2件) + 任何炸物 (2件) + 甜品，$32

F餐－經典港式之選：糯米雞 + 甜品，$32

包點先生下午茶優惠詳情

供應時間： 每日2:30pm – 5pm

備註： 部分套餐僅限指定店舖供應，建議前往前向店員查詢。

資料來源：包點先生