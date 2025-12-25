Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一

飲食
更新時間：09:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-25 HKT

隨著傳統茶樓文化的復甦，不少以懷舊風味聞名的品牌也在近年擴張業務。蓮香樓集團旗下最新分店「蓮香居」於旺角正式試業，位於西洋菜南街生發大廈3樓全層，建築面積達4000呎，為市民帶來更多品嚐手工點心的機會。

旺角蓮香居試業！4000呎巨舖重現推車仔點心/手工粵菜 俄羅斯美女駐場

夜茶都有得歎點心！長者優惠$2茶位+免加一 

旺角「蓮香居」為蓮香樓集團最新分店，店內裝潢充滿古典韻味，營造出一種優雅而舒適的氛圍，還有俄羅斯美女駐場做知客，為顧客帶來耳目一新的用餐體驗。延續了一貫的傳統，「蓮香居」有提供手推點心車、茶盅泡茶及自助式點心卡等特色，並以傳統方法手工即製點心及懷舊經典粵菜，如蓮香居霸王鴨、仙鶴神針、家鄉煎釀鯪魚及雞蛋焗魚腸，保留老式茶樓風味。

點心方面，早市及午市的供應時間為早上6時至下午4時25分，價格由$25至$48不等。晚市點心則於下午5時至晚上11時供應，僅限筍尖蝦餃、鵪鶉蛋燒賣、松露上素餃及蟹粉鮮肉小籠包四款點心。此外，「蓮香居」還推出長者專享優惠，憑長者咭或樂悠咭在上午9時45分前完成結帳並離座，只需$2茶錢並免加一服務費。

網民試食後大讚：足料又大份

有網民更於「蓮香居」試業之際親身到訪，並在Facebook群組「香港中菜／粵菜關注組」發帖分享試食體驗，指店內的食品材料充足且份量大，其中燒鵝肉質香濃、皮脆惹味；雞油花雕蟹肉蒸陳村粉味道鮮美且酒香濃郁；椰皇燕窩燉雞蛋也是不錯的選擇。

蓮香居

  • 地址：旺角西洋菜南街218-220號生發大廈3樓
  • 電話：2388 6321
  • 營業時間：星期一至日 6am-12mn

 

資料來源：香港蓮香飲食集團 - 蓮香居香港 中菜／粵菜 關注組 

 

同場加映：百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
20小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
13小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
12小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
即時中國
2小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
18小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
11小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
20小時前