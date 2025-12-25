蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一

隨著傳統茶樓文化的復甦，不少以懷舊風味聞名的品牌也在近年擴張業務。蓮香樓集團旗下最新分店「蓮香居」於旺角正式試業，位於西洋菜南街生發大廈3樓全層，建築面積達4000呎，為市民帶來更多品嚐手工點心的機會。

旺角蓮香居試業！4000呎巨舖重現推車仔點心/手工粵菜 俄羅斯美女駐場

夜茶都有得歎點心！長者優惠$2茶位+免加一

旺角「蓮香居」為蓮香樓集團最新分店，店內裝潢充滿古典韻味，營造出一種優雅而舒適的氛圍，還有俄羅斯美女駐場做知客，為顧客帶來耳目一新的用餐體驗。延續了一貫的傳統，「蓮香居」有提供手推點心車、茶盅泡茶及自助式點心卡等特色，並以傳統方法手工即製點心及懷舊經典粵菜，如蓮香居霸王鴨、仙鶴神針、家鄉煎釀鯪魚及雞蛋焗魚腸，保留老式茶樓風味。

點心方面，早市及午市的供應時間為早上6時至下午4時25分，價格由$25至$48不等。晚市點心則於下午5時至晚上11時供應，僅限筍尖蝦餃、鵪鶉蛋燒賣、松露上素餃及蟹粉鮮肉小籠包四款點心。此外，「蓮香居」還推出長者專享優惠，憑長者咭或樂悠咭在上午9時45分前完成結帳並離座，只需$2茶錢並免加一服務費。

網民試食後大讚：足料又大份

有網民更於「蓮香居」試業之際親身到訪，並在Facebook群組「香港中菜／粵菜關注組」發帖分享試食體驗，指店內的食品材料充足且份量大，其中燒鵝肉質香濃、皮脆惹味；雞油花雕蟹肉蒸陳村粉味道鮮美且酒香濃郁；椰皇燕窩燉雞蛋也是不錯的選擇。

蓮香居

地址：旺角西洋菜南街218-220號生發大廈3樓

電話：2388 6321

營業時間：星期一至日 6am-12mn

資料來源：香港蓮香飲食集團 - 蓮香居、香港 中菜／粵菜 關注組