百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁

飲食
更新時間：18:48 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:48 2025-12-11 HKT

蓮香樓再開分店進軍旺角！近百年歷史的中環老字號品牌「蓮香樓」，繼早前於尖沙咀開設24小時營業的分店後，近日再有新動向。有網民發現，一個印有「蓮香居」字樣的懷舊招牌高掛於旺角金魚街，事件引發熱議，不少人對這家老牌茶樓進駐人流暢旺的旺角表示期待。

老字號蓮香樓開第3分店！進軍旺角弼街

有網民於Facebook討論區發布相片，顯示於俗稱金魚街的旺角通菜街及弼街交界，一個印有「蓮香居」金色大字的仿懷舊招牌，正被安裝至一棟搭有棚架的二樓外牆。發文者寫道「蓮香居進軍金魚街弼街了」，隨即引起網民熱烈討論。不少人對選址表示讚賞，留言「正」、「幾醒喎，開去d家人們方便常去嘅地方」，認為新店位置方便。亦有網民笑言蓮香樓「開到連鎖酒樓咁」、「學尖沙咀果間咁開24都有得做」。

懷舊點心車聞名 新店月內開幕 

《星島頭條》記者就此事聯絡「蓮香樓」負責人，對方確認旺角「蓮香居」為集團旗下最新分店，預計將於本月內開幕。蓮香樓品牌源遠流長，中環老店以傳統「推車仔」點心及舊式茶樓氛圍聞名，品牌過去曾有「蓮香居」及「蓮香棧」等姊妹店，惟其後陸續改名或結業。

經歷中環老店早年短暫停業後，品牌近年動作頻頻，先是於今年4月在原址重開，6月更進駐尖沙咀開設24小時營業的分店，堅持人手製作點心及保留點心車文化，成功掀起話題。如今以「蓮香居」之名重現旺角，也讓不少熱愛傳統港式飲茶文化的市民感到興奮。


圖片來源：香港酒樓關注組＠Facebook 


同場加映：元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到

 

 

 

