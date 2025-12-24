灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳以新鮮食材和創意菜式著稱，提供舒適環境香和高品質用餐體驗。最近，Le Café推出的海鮮自助午餐買一送一優惠，讓食客以超值價格品嘗冰鎮海鮮、肉眼扒和多款Mövenpick雪糕，人均僅$155起，適合家庭聚餐或朋友聚會。

灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一！$155起任食冰鎮海鮮/肉眼扒/Mövenpick雪糕

食客們可在Le Café咖啡廳盡情享用各式冰鎮海鮮，包括鮮甜肥美的蝦、蟹、青口等，每一口都能品嚐到海洋的鮮味。此外，熱食區的現切肉眼扒更是肉食愛好者的心頭好，肉質鮮嫩多汁，香氣四溢。餐後甜點則不容錯過多款Mövenpick口味雪糕，濃郁的奶香與豐富的口味，為這場美食之旅畫上甜蜜句點。

為了進一步提升用餐體驗，Le Café咖啡廳在12月1日起特別加碼，每日輪流供應兩款地道風味煲仔飯，香糯米飯與豐富配料的完美結合。此外，每位食客還將獲贈一份珍貴的姬松茸花膠燉雞湯，這道滋補養顏的湯品，以姬松茸的獨特香氣搭配花膠的膠質和雞肉的鮮美，帶來健康與美味的雙重享受。

Le Café咖啡廳此次推出的「買一送一」海鮮自助午餐優惠，平日每組兩位僅需$310起，人均消費低至$155。而週末及公眾假期（星期六、日及公眾假期），每組兩位也只需$358起，人均約$179。此優惠適用於每日中午12時至下午2時30分的午餐時段，是與親友共享美食的絕佳機會。值得注意的是，同桌客人必須選擇相同方案，並每次需購買兩位。

灣仔諾富特世紀酒店自助優惠詳情