九龍香格里拉自助餐買二送一！人均$359起任食蟹腳/龍蝦/和牛/刺身/鴨肝/羊架

坐落於尖沙咀的五星級酒店九龍香格里拉，其 Café Kool 咖啡廳一直以其高品質的國際自助餐而聞名，深受美食愛好者的歡迎。最近，Café Kool 咖啡廳再度推出極具吸引力的「流金珍味」主題自助餐，並帶來了限時的「買二送一」快閃優惠，折後平均每位只需港幣$359起，便能盡情品嚐到琳瑯滿目的豪華美食，當中包括鮮甜的蟹腳、惹味的烤肉和精緻的刺身，絕對是與親朋好友共享盛宴的絕佳機會。

九龍香格里拉酒店自助餐 奢華海鮮和牛盛宴

這次「流金珍味」自助餐回歸，不論午市或晚市，均為食客準備了超過二百款輪流供應的環球美饌，確保每次到訪都有新的驚喜。海鮮愛好者絕對不能錯過選擇豐富的時令冷海鮮吧，午市時段可以大快朵頤，品嚐肉質飽滿的蟹腳，而晚市則升級加碼，提供爽口彈牙的波士頓龍蝦，讓人回味無窮。

除了海鮮，自助餐的熱葷同樣出色。午市焦點菜式包括暖心暖胃的「窩蛋和牛煲仔飯」，和牛的豐腴油香與蛋汁完美融合；還有「花膠灌湯餃」，每一口都充滿了滋補的膠原蛋白。而在週末及公眾假期，更限定供應「燒和牛」，肉質軟嫩，肉汁四溢。晚市的菜式則更顯奢華，例如入口即溶的「法式焦糖鴨肝」、充滿和風滋味的「和牛壽喜燒」，以及鮮嫩多汁的「烤焗美國有骨肉眼扒」，每一道菜都展現了廚師團隊的精湛廚藝。

精緻甜品畫龍點睛 滿足視覺與味覺雙重享受

一頓完美的自助餐，又怎能缺少精緻的甜品作結？Café Kool 的甜品區向來是食客的流連忘返之地。經典的「提拉米蘇」帶有濃郁的咖啡酒香，口感濕潤順滑；色彩繽紛的「開心果覆盆子蛋糕」，巧妙地平衡了堅果的香氣與莓果的酸甜；而「檸檬焦糖燉蛋」則以其香脆的焦糖表層和清新的檸檬內餡，帶來多層次的口感享受。這些甜點不僅造型吸引，味道更是一絕，為您的美食之旅畫上完美的句號。