九龍城泰菜驚變大寶冰室2.0？爆笑「太空之謎」廣告掀等位潮 網民震驚：我一直以為講科學！

近來元朗大寶冰室的肉餅飯因一篇網上潮文而突然爆紅，每日都有大批食客排隊光顧，就連老闆對此亦摸不著頭腦。「元朗大寶冰室肉餅飯」洗版式傳播手法，引來其他餐廳仿傚以創意手法在於網上宣傳。其中，九龍城一間泰式餐廳近日在網上分享一段太空人從太空站跳入地球的片段，其相當「入腦」的旁白吸引網民關注，甚至因太空人威力掀起等位潮，有網民大讚廣告夠創意，「剪片要加人工！」

九龍城泰菜驚變大寶冰室2.0？爆笑「太空之謎」廣告引熱議

現今世代網絡發達，網上一則熱話或潮文隨時能引起熱潮。最近「元朗大寶冰室肉餅飯」潮文令小店突然爆紅，每天門庭若市有大批食客排隊光顧，就連老闆對熱潮摸不著頭腦。最近，位於九龍城的小曼谷泰國菜館發布一段爆笑太空人廣告於網上引起熱議。

片中起初以一本正經的聲線講述太空人從國際太空站跳入地球，又解釋太空人會先直接墮下，並因地心吸力關係令其環繞著地球運轉。不過，由於太空人以幾千公里的速度「飛行」，所以速度加上重力緣故，一粒小石頭都會如子彈般「射穿」太空人身體。如果太空人能躲開飛來的碎石，就能降落於九龍城衙前塱道的小曼谷泰國菜館，希望藉有趣的宣傳手法，讓客人得知其中一間分店搬到新舖。

後來，小曼谷承繼太空人降落的風格，分享另一條從高處跳下的片段作宣傳，惟由於一開初的「太空人廣告」威力太強，令部份網民笑指：「太空嗰個勁好多，呢個唔太ok，再接再厲」。

餐廳坦言：深明飲食業需花創意宣傳手法

對於太空人爆笑廣告引起熱議，餐廳隨後在社交平台分享，從事飲食業除了要保持食物質素及服務態度，「現在更要加上創意和千奇百趣的方法」，並深知經營一個逾20年的老品牌不容易。有客人會認為出現食物質素倒退及服務參的情況，不過餐廳按示「不期望大家對我們另眼相看，只希望有一日想起我們小店的時候，讓我們再次有機會分享美食」，更表示守業不容易，但他們亦不會放棄，一直堅持下去。

網民震驚：我一直以為講科學！

這種宣傳手法深得不少網民歡心，更有人笑指自己「認真咗」：「我一直以為講科學，講講吓去咗泰國菜」、「前段好認真信咗，原來……」、「有無人話我知真定假」。有網友認為比得上泰國的故事式廣告，「呢條片，真係同泰國廣告有得揮」、「我這一生如履薄冰，都避唔到你呢個廣告」；網民要求廣告要有下集，「係唔係太空人食完唔捨得返上太空站」、「無成龍咁嘅身手都唔敢去你餐廳食嘢」。

小曼谷（新店）

地址：九龍城衙前塱道1A地舖

電話：2716 7868

