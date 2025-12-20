Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓式泡菜牛肉年糕鍋 易煮簡餐 正宗韓國菜 惹味暖胃｜識煮食譜

飲食
更新時間：10:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-20 HKT

想煮一頓簡單家常菜，推介有齊肉類、蔬菜及主食的韓式泡菜牛肉年糕鍋，材料和做法簡單，可隨喜好加減材料，亦可自行調節辣度，一家人圍爐吃，熱辣辣又惹味。

點擊圖輯睇韓式泡菜牛肉年糕鍋食譜

韓式泡菜牛肉年糕鍋 地道韓國菜

想炮製正宗韓國菜風味，除了泡菜，這道韓式泡菜牛肉年糕鍋還須加入韓國辣椒醬調味。建議選用偏甜的韓式辣醬，用來爆炒洋葱絲、鮮菌，非常惹味。謹記勿將鮮菌預先烹煮，才能保留鮮菌原有味道及口感。泡菜雖然是醃漬物，但也不能存放於雪櫃太久，否則會變酸，影響味道。吃剩的湯底，可拌入白飯或拉麵吃，一嘗地道韓國菜吃法。
 

可隨口味加減泡菜的份量。
可隨口味加減泡菜的份量。

 

材料：火鍋用牛肉片6片、韓式泡菜60克、洋葱1/2個、鮮菌1/2包、葱1條、雞蛋1隻、韓國年糕200克、米酒2湯匙、牛肉清湯3杯、韓式辣椒醬2湯匙、油2茶匙

調味料：醬油1湯匙、砂糖1湯匙、麻油適量

做法：

  1. 火鍋牛肉片切半，泡菜切小塊，洋葱切幼絲，葱斜切成小段。
  2. 鮮菌以手撕成小塊，拌勻調味料。
  3. 鑊內燒熱2茶匙油，加洋葱絲炒至軟身，加韓式辣椒醬及鮮菌略炒，灒酒。
  4. 加泡菜及牛肉清湯煮滾，放入年糕及調味料，加蓋煮3分鐘至年糕變軟身。
  5. 放入牛肉片、葱絲及雞蛋略煮，上碟。

小貼士：烹調前，先以清水浸泡年糕，可避免黏連。

文：EH  圖：星島日報

