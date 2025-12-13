Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洋蔥功效 8款洋蔥味道/煮法 冬天忌1種吃法 1款最有益 ｜食材知識

飲食
更新時間：10:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-13 HKT

洋蔥屬鱗莖植物，能炮製成多國地道料理，加上洋蔥風味獨特和營養豐富，難怪具洋蔥有蔬菜王后的心美譽。但原來不同產地和品種的洋蔥，吃法與味道也各異。今日由蔬果檔負責人分享本地常見洋蔥的特點與食用貼士，並請來中醫師講解進食洋蔥的宜忌，注重健康飲食人士不要錯過。

點擊圖輯睇8款常見洋蔥 功效/宜忌/食法/揀法/煮法

紫洋葱含大量花青素 最具食用價值

在將軍澳經營蔬菜攤檔的黃小姐表示，本地常見洋蔥的種類，主要來自日本、荷蘭、澳洲、泰國及內地，包括黃洋蔥、白洋蔥及紫洋蔥，其中紫洋蔥即紅洋蔥。
洋葱因營養豐富而有蔬菜王后的美譽，黃洋蔥、白洋蔥及紫洋蔥的營養成分相若，有豐富維他命、礦物質、硒元素、槲皮素及膳食纖維等，紫洋蔥由於含大量花青素，有抗氧化和保護視力的功效，比黃或白洋蔥更具食用價值，很受追求健康飲食人士歡迎。

溫室紅洋蔥
溫室紅洋蔥

1. 溫室紅洋蔥 甜美柔嫩

  • 產地：日本
  • 特點：利用溫室預設的溫度、濕度及環境栽種，提升收成質量及產量。
  • 當造：12月至2月
  • 味道：細緻柔嫩，甜美回甘，辛味淡口。
  • 烹法：生吃、伴菜、燉肉及佐料。
  • 價錢：$85/公斤/B

2. 溫室黃洋蔥 嚴控品質

  • 產地：日本
  • 特點：在溫室種植，減少使用農藥及化學劑，嚴格監控品質。
  • 當造：12月至2月
  • 味道：甜美多汁，清爽可口。
  • 烹法：調料、蘸醬、蒸煮及酥炸。
  • 價錢：$48/公斤/B

3. 白洋蔥 潔白光亮

  • 產地：新西蘭
  • 特點：又名為牛奶洋蔥，外皮與內層一樣都潔白富光澤。
  • 當造：11月至3月
  • 味道：幼嫩柔軟，水分豐盈，清甜不辛辣。
  • 烹法：煮湯、炒蛋及燉燴。
  • 價錢：$15/公斤/B

4. 有機洋蔥 天然生長

  • 產地：泰國
  • 特點：在指定標準及規定的有機環境下種植，確保收穫沒有化學或農藥殘留物。
  • 當造：10月至4月
  • 味道：清新爽甜，皮薄肉厚。
  • 烹法：炒蛋、烤焗、沙律及調汁。
  • 價錢：$37/500克/B

5. 小紫洋蔥 清脆爽口

  • 產地：荷蘭
  • 特點：大小只有常見洋蔥的一半，肉薄及纖維豐富，表皮呈深紫紅色。
  • 當造：9月至12月
  • 味道：清香脆口，味濃甘甜。
  • 烹法：炒、焗及烤。
  • 價錢：$42.9/袋/C

6. 小黃洋蔥 糖分充足

  • 產地：荷蘭
  • 特點：體形比一般洋蔥小，生長環境需要充足陽光，糖分高。
  • 當造：9月至12月
  • 味道：沒有嗆鼻感，軟嫩不辛辣。
  • 烹法：生吃、烘培，造成三文治、沙律。
  • 價錢：$38.9/袋/C

7. 黃洋蔥 肉汁豐盈

  • 產地：澳洲
  • 特點：外層是棕或黃色，表皮粗硬，大小適中，鱗葉層數多且肥厚。
  • 當造：11月至3月
  • 味道：爽口、水分充沛，有平衡的甜味與辛香。
  • 烹法：燒烤、燜煮、沙律。
  • 價錢：$30/斤/A

8. 紫洋蔥 涼拌首選

  • 產地：中國
  • 特點：大顆呈圓球狀，皮薄且表面光滑，手感沉重。
  • 當造：12月至1月
  • 味道：肉厚多汁，甘甜清香。
  • 烹法：涼拌、醃漬、配菜。
  • 價錢：$16/斤/A
     

挑選洋蔥方法

  • 須原顆完整無缺。
  • 須堅實沉重。
  • 外皮光滑乾身為佳。
  • 沒發芽、沒鬚根及沒腐爛。

儲存洋蔥方法簡單

  • 將洋蔥放置於陰涼乾燥及通風的地方。
  • 若洋蔥發芽或變軟，裏面可能已發霉或腐爛，切勿食用。

正確處理洋蔥 防流淚

  • 洋蔥由多層鱗葉包裹，因含硫化合物，切開時會釋出強烈味道刺激人的眼睛和鼻子。
  • 洋蔥去皮及切掉頭尾，馬上浸於冰水中約10至15分鐘，可避免刺激物揮發在空氣中，有助減低及舒緩眼鼻不適。

中醫師講解 洋蔥功効及進食宜忌

  • 註冊中醫林冠傑醫師表示，洋蔥有多種功效，但部分人士要留意是否適合食用。
  • 洋蔥性味辛溫，具健胃理氣、潤腸通便、抗炎止咳、發散風寒、軟化血管及降血脂的功效，並能舒緩感冒初期的症狀。
  • 可配搭鮮百合及木耳或肉類炒熟來吃。
  • 適合感冒初期、手腳冰冷、須提升免疫力與濕氣重的人士進食。
  • 體質虛寒、容易上火燥熱和腸胃敏感者，不宜食洋蔥。
  • 冬天最好避免吃生洋蔥，否則可能刺激喉嚨及腸胃引致不適。
     

查詢：
A. 新界蔬菜
地址：將軍澳彩明商場1期1樓彩明街市

B. 3hreeSixty
地址：九龍站圓方1樓1090號舖
查詢：2196 8066

C.一田超市
地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓
查詢：2803 9188

文：EH  圖：星島日報、網上圖片
 

