洋蔥功效 8款洋蔥味道/煮法 冬天忌1種吃法 1款最有益 ｜食材知識
更新時間：10:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-13 HKT
洋蔥屬鱗莖植物，能炮製成多國地道料理，加上洋蔥風味獨特和營養豐富，難怪具洋蔥有蔬菜王后的心美譽。但原來不同產地和品種的洋蔥，吃法與味道也各異。今日由蔬果檔負責人分享本地常見洋蔥的特點與食用貼士，並請來中醫師講解進食洋蔥的宜忌，注重健康飲食人士不要錯過。
點擊圖輯睇8款常見洋蔥 功效/宜忌/食法/揀法/煮法
8款常見洋蔥營養豐富 功效/宜忌/食法/揀法/煮法
紫洋葱含大量花青素 最具食用價值
在將軍澳經營蔬菜攤檔的黃小姐表示，本地常見洋蔥的種類，主要來自日本、荷蘭、澳洲、泰國及內地，包括黃洋蔥、白洋蔥及紫洋蔥，其中紫洋蔥即紅洋蔥。
洋葱因營養豐富而有蔬菜王后的美譽，黃洋蔥、白洋蔥及紫洋蔥的營養成分相若，有豐富維他命、礦物質、硒元素、槲皮素及膳食纖維等，紫洋蔥由於含大量花青素，有抗氧化和保護視力的功效，比黃或白洋蔥更具食用價值，很受追求健康飲食人士歡迎。
1. 溫室紅洋蔥 甜美柔嫩
- 產地：日本
- 特點：利用溫室預設的溫度、濕度及環境栽種，提升收成質量及產量。
- 當造：12月至2月
- 味道：細緻柔嫩，甜美回甘，辛味淡口。
- 烹法：生吃、伴菜、燉肉及佐料。
- 價錢：$85/公斤/B
2. 溫室黃洋蔥 嚴控品質
- 產地：日本
- 特點：在溫室種植，減少使用農藥及化學劑，嚴格監控品質。
- 當造：12月至2月
- 味道：甜美多汁，清爽可口。
- 烹法：調料、蘸醬、蒸煮及酥炸。
- 價錢：$48/公斤/B
3. 白洋蔥 潔白光亮
- 產地：新西蘭
- 特點：又名為牛奶洋蔥，外皮與內層一樣都潔白富光澤。
- 當造：11月至3月
- 味道：幼嫩柔軟，水分豐盈，清甜不辛辣。
- 烹法：煮湯、炒蛋及燉燴。
- 價錢：$15/公斤/B
4. 有機洋蔥 天然生長
- 產地：泰國
- 特點：在指定標準及規定的有機環境下種植，確保收穫沒有化學或農藥殘留物。
- 當造：10月至4月
- 味道：清新爽甜，皮薄肉厚。
- 烹法：炒蛋、烤焗、沙律及調汁。
- 價錢：$37/500克/B
5. 小紫洋蔥 清脆爽口
- 產地：荷蘭
- 特點：大小只有常見洋蔥的一半，肉薄及纖維豐富，表皮呈深紫紅色。
- 當造：9月至12月
- 味道：清香脆口，味濃甘甜。
- 烹法：炒、焗及烤。
- 價錢：$42.9/袋/C
6. 小黃洋蔥 糖分充足
- 產地：荷蘭
- 特點：體形比一般洋蔥小，生長環境需要充足陽光，糖分高。
- 當造：9月至12月
- 味道：沒有嗆鼻感，軟嫩不辛辣。
- 烹法：生吃、烘培，造成三文治、沙律。
- 價錢：$38.9/袋/C
7. 黃洋蔥 肉汁豐盈
- 產地：澳洲
- 特點：外層是棕或黃色，表皮粗硬，大小適中，鱗葉層數多且肥厚。
- 當造：11月至3月
- 味道：爽口、水分充沛，有平衡的甜味與辛香。
- 烹法：燒烤、燜煮、沙律。
- 價錢：$30/斤/A
8. 紫洋蔥 涼拌首選
- 產地：中國
- 特點：大顆呈圓球狀，皮薄且表面光滑，手感沉重。
- 當造：12月至1月
- 味道：肉厚多汁，甘甜清香。
- 烹法：涼拌、醃漬、配菜。
- 價錢：$16/斤/A
挑選洋蔥方法
- 須原顆完整無缺。
- 須堅實沉重。
- 外皮光滑乾身為佳。
- 沒發芽、沒鬚根及沒腐爛。
儲存洋蔥方法簡單
- 將洋蔥放置於陰涼乾燥及通風的地方。
- 若洋蔥發芽或變軟，裏面可能已發霉或腐爛，切勿食用。
正確處理洋蔥 防流淚
- 洋蔥由多層鱗葉包裹，因含硫化合物，切開時會釋出強烈味道刺激人的眼睛和鼻子。
- 洋蔥去皮及切掉頭尾，馬上浸於冰水中約10至15分鐘，可避免刺激物揮發在空氣中，有助減低及舒緩眼鼻不適。
中醫師講解 洋蔥功効及進食宜忌
- 註冊中醫林冠傑醫師表示，洋蔥有多種功效，但部分人士要留意是否適合食用。
- 洋蔥性味辛溫，具健胃理氣、潤腸通便、抗炎止咳、發散風寒、軟化血管及降血脂的功效，並能舒緩感冒初期的症狀。
- 可配搭鮮百合及木耳或肉類炒熟來吃。
- 適合感冒初期、手腳冰冷、須提升免疫力與濕氣重的人士進食。
- 體質虛寒、容易上火燥熱和腸胃敏感者，不宜食洋蔥。
- 冬天最好避免吃生洋蔥，否則可能刺激喉嚨及腸胃引致不適。
查詢：
A. 新界蔬菜
地址：將軍澳彩明商場1期1樓彩明街市
B. 3hreeSixty
地址：九龍站圓方1樓1090號舖
查詢：2196 8066
C.一田超市
地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓
查詢：2803 9188
文：EH 圖：星島日報、網上圖片
