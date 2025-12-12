黃金海岸酒店自助餐$173起！任食斧頭扒/乳豬/蟹腳/青口 聖誕/新年都有折

為迎接即將到來的年終節慶，KKday與香港黃金海岸酒店攜手推出「雙12年終優惠」，獻上令人垂涎的「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐，更祭出「買一送二」超值方案，平日自助午餐人均價格低至$173，即可任食斧頭扒、乳豬、蟹腳、青口等美食，是家庭歡聚和浪漫約會的理想選擇。

黃金海岸酒店自助餐買一送二優惠！$173起歎斧頭扒/乳豬/蟹腳/青口

香港黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳以戶外即製炭燒美食而聞名，今次推出的「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐，為一眾食肉獸帶來無比驚喜。主廚嚴選頂級食材，匠心呈獻多款炭燒美饌，如「炭燒澳洲斧頭扒」及「和牛芝士漢堡扒」，燒烤區更不乏蜜糖雞全翼、羊扒及虎蝦等豐富選擇。值得一提的是，週末及公眾假期更會推出「原隻炭烤乳豬」，金黃酥脆的表皮配上嫩滑的肉質，絕對是自助餐的壓軸好戲。

除了誘人的燒烤肉品，自助餐檯上亦匯聚了各式鮮甜海鮮，如紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦及雪花蟹腳，冰鎮後更顯其原汁原味。新鮮即切的魚生和壽司、多款中西日式熱盤、精緻的芝士拼盤，以及琳瑯滿目的甜品區同樣應有盡有，保證讓每位食客都能找到心頭好。

KKday雙12限定推出平日自助午餐「買一送二」（送一位成人+一位小童），平均每位僅$173（原價$1,214）。另外設買一送一優惠，兩位成人同行平均$245/位，小童及長者亦享有專屬折扣。自助晚餐同樣有「買一送二」優惠，兩位成人加一位小童只需$930，平均每位$310，即可品嚐炭燒斧頭扒、和牛漢堡扒等美食。

黃金海岸酒店自助優惠詳情