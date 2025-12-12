Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海岸酒店自助餐$173起！任食斧頭扒/乳豬/蟹腳/青口 聖誕/新年都有折

飲食
更新時間：13:41 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:41 2025-12-12 HKT

為迎接即將到來的年終節慶，KKday與香港黃金海岸酒店攜手推出「雙12年終優惠」，獻上令人垂涎的「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐，更祭出「買一送二」超值方案，平日自助午餐人均價格低至$173，即可任食斧頭扒、乳豬、蟹腳、青口等美食，是家庭歡聚和浪漫約會的理想選擇。

黃金海岸酒店自助餐買一送二優惠！$173起歎斧頭扒/乳豬/蟹腳/青口

【KKday 快閃限時搶｜黃金海岸酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

香港黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳以戶外即製炭燒美食而聞名，今次推出的「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐，為一眾食肉獸帶來無比驚喜。主廚嚴選頂級食材，匠心呈獻多款炭燒美饌，如「炭燒澳洲斧頭扒」及「和牛芝士漢堡扒」，燒烤區更不乏蜜糖雞全翼、羊扒及虎蝦等豐富選擇。值得一提的是，週末及公眾假期更會推出「原隻炭烤乳豬」，金黃酥脆的表皮配上嫩滑的肉質，絕對是自助餐的壓軸好戲。

除了誘人的燒烤肉品，自助餐檯上亦匯聚了各式鮮甜海鮮，如紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦及雪花蟹腳，冰鎮後更顯其原汁原味。新鮮即切的魚生和壽司、多款中西日式熱盤、精緻的芝士拼盤，以及琳瑯滿目的甜品區同樣應有盡有，保證讓每位食客都能找到心頭好。

【KKday 快閃限時搶｜黃金海岸酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

KKday雙12限定推出平日自助午餐「買一送二」（送一位成人+一位小童），平均每位僅$173（原價$1,214）。另外設買一送一優惠，兩位成人同行平均$245/位，小童及長者亦享有專屬折扣。自助晚餐同樣有「買一送二」優惠，兩位成人加一位小童只需$930，平均每位$310，即可品嚐炭燒斧頭扒、和牛漢堡扒等美食。

【KKday 快閃限時搶｜黃金海岸酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

黃金海岸酒店自助優惠詳情

  • 優惠預訂期：12月12日3pm至12月18日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月15日至2026年1月31日
  • 地址：青山公路1號香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

 

同場加映：富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
17小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
7小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
21小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
21小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
2025-12-11 13:40 HKT
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2025-12-11 14:14 HKT