富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！

在即將到來的KKday雙12年終快閃活動中，香港富麗敦海洋公園酒店旗下「星耀廳」，將推出前所未有的超值優惠，其中最引人注目的是自助晚餐低至12折，每位僅需$176，即可任食加拿大龍蝦、阿拉斯加蟹腳、肉眼扒、烤火雞等節慶美食，另有「買一送一及第二位$12」的超值優惠，絕對是年底聚餐、慶祝佳節的不二之選。

富麗敦海洋公園酒店自助餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐餐廳「星耀廳」於今個12月呈獻「佳節盛宴自助餐」，為賓客提供長達3.5小時的沉浸式美食之旅。一踏入餐廳，即可觀賞到專業廚師現場即剖原條吞拿魚的精彩表演，感受海洋的澎湃活力。餐桌上，奢華食材如魚子醬、鮮甜龍蝦、肥美蟹腳與各式新鮮刺身，瞬間點燃味蕾的期待。

在「星耀廳」的冰鎮海鮮區，每日供應的鮮甜加拿大龍蝦、雪蟹腳和肥美鮮蝦，帶來無與倫比的冰涼口感。值得一提的是，平安夜、聖誕節及除夕夜更有限定供應的阿拉斯加蟹腳，讓節慶氛圍更添尊貴。而精選烤肉區同樣不容小覷，鮮嫩多汁的肉眼扒、傳統的烤火雞，以及週末限定的意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍，每一口都充滿誘人的香氣，滿足肉食愛好者的所有幻想。

除了豐盛的自助晚餐，「星耀廳」的可持續海鮮自助午餐同樣值得期待。午餐精選包括雪蟹腳、多款刺身、香濃的火灸日本甜薯配忌廉芝士、烤安格斯西冷、肉眼扒、特色海鮮大阪燒、地道海南雞飯及港式燒味等，選擇同樣豐富多元，滿足不同口味的需求。

富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情