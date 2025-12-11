Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！

飲食
更新時間：18:50 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-11 HKT

在即將到來的KKday雙12年終快閃活動中，香港富麗敦海洋公園酒店旗下「星耀廳」，將推出前所未有的超值優惠，其中最引人注目的是自助晚餐低至12折，每位僅需$176，即可任食加拿大龍蝦、阿拉斯加蟹腳、肉眼扒、烤火雞等節慶美食，另有「買一送一及第二位$12」的超值優惠，絕對是年底聚餐、慶祝佳節的不二之選。

富麗敦海洋公園酒店自助餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐餐廳「星耀廳」於今個12月呈獻「佳節盛宴自助餐」，為賓客提供長達3.5小時的沉浸式美食之旅。一踏入餐廳，即可觀賞到專業廚師現場即剖原條吞拿魚的精彩表演，感受海洋的澎湃活力。餐桌上，奢華食材如魚子醬、鮮甜龍蝦、肥美蟹腳與各式新鮮刺身，瞬間點燃味蕾的期待。

在「星耀廳」的冰鎮海鮮區，每日供應的鮮甜加拿大龍蝦、雪蟹腳和肥美鮮蝦，帶來無與倫比的冰涼口感。值得一提的是，平安夜、聖誕節及除夕夜更有限定供應的阿拉斯加蟹腳，讓節慶氛圍更添尊貴。而精選烤肉區同樣不容小覷，鮮嫩多汁的肉眼扒、傳統的烤火雞，以及週末限定的意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍，每一口都充滿誘人的香氣，滿足肉食愛好者的所有幻想。

除了豐盛的自助晚餐，「星耀廳」的可持續海鮮自助午餐同樣值得期待。午餐精選包括雪蟹腳、多款刺身、香濃的火灸日本甜薯配忌廉芝士、烤安格斯西冷、肉眼扒、特色海鮮大阪燒、地道海南雞飯及港式燒味等，選擇同樣豐富多元，滿足不同口味的需求。

富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情

  • 預訂期：12月12日12pm起
  • 用餐日期：2025年12月1日至2026年1月
  • 地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓
  • 自助晚餐12折驚喜價： 星期一至四，每位僅$176（原價$798/位，已包含原價加一服務費）。
  • 自助晚餐「第二位$12」優惠（兩人同行）：
    • 12月12-14日：$1,032/2位（平均$516/位）
    • 12月15-18日、22-23日及29-30日：$944/2位（平均$472/位）
    • 12月19-21日、26-28日及1月1日：$1,054/2位（平均$527/位）
    • 12月31日：$1,538/2位（平均$769/位）
    • 2026年1月星期五六日及公眾假期：$990/2位（平均$495/位）
    • 2026年1月星期一至四：$890/2位（平均$445/位，原價$977/位，已包含原價加一服務費）
  • 自助午餐「第二位$12」優惠（兩人同行）：
    • 12月13-14日：$736/2位（平均$368/位）
    • 12月15-19日、22-23日及29-31日：$724/2位（平均$362/位）
    • 12月20-21日及27-28日：$758/2位（平均$379/位）
    • 12月24-25日：$1,110/2位（平均$555/位）
    • 12月26日及1月1日：$890/2位（平均$445/位）
    • 2026年1月星期六、日及公眾假期：$670/2位（平均$335/位，原價$658/位，已包含原價加一服務費）

 

同場加映：聖誕到會2025｜10大星級酒店/貴價西餐抵食套餐推介！人均$165起歎火雞/龍蝦/威靈頓牛柳 早鳥85折優惠

