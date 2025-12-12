Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘食店現儲物櫃風加熱設備？標榜鑊氣小菜 港人好奇「廚房咩鑊都冇」 網民揭真相……

飲食
更新時間：15:22 2025-12-12 HKT
近年不少餐廳為了節省經營成本，將菜品轉用「預製菜」或「半預製成品」。早前，有網民在社交平台發文，指早前路經觀塘一間標榜「即炒」、「鑊氣」小菜的餐廳，目擊店員使用一個類似儲物櫃的設備即場加熱菜式，又指廚房內「咩鑊都冇」，批評店家僅是加熱預製菜包，而非「即炒」。惟隨後有其他網民指出該設備並非一般微波爐，澄清「真係即叫即炒」，即看下文了解詳情。

觀塘食店現儲物櫃風加熱設備？標榜鑊氣小菜 港人好奇「廚房咩鑊都冇」

早前，有網民在Threads發文，指午餐時段經過觀塘一間餐廳時，看見餐牌寫有「即炒」、「鑊氣」字眼，原以為是主打一般中式餐廳的「鑊氣小炒」。不料仔細一看，才發現廚房內沒有任何明火煮食爐具，只有一部分為多格、如同儲物櫃的加熱設備，隨後更目擊店員即場加熱菜式，質疑店家全用「預製菜」假裝「即炒」小菜，「全部都係預製菜嚟，啲阿姐仲要逐個逐個整返熱。」

網民澄清：真係即叫即炒

帖文隨即引起網民熱議，有人指出店內使用的並非一般微波爐，而是自動炒菜機，強調餐廳仍是「即炒」小菜，只是由機器代替人手，「嗰部自動炒菜機嚟，人地真係即叫即炒，不過係用機器炒，唔係用人炒」、「部機好似十幾廿萬，但唔洗休息、唔會發脾氣、效率高、唔求真鑊氣，真係好過請2、3個廚房佬」、「我見係新鮮肉，新鮮茶放落去炒喎……只是用機炒啫。」

翻查餐廳的官方社交平台，店方標榜「智能廚房」，聲稱「用科技重新定義『鑊氣快餐』」，務求以「無人智炒」形式突破傳統中餐成本結構。從上傳的影片可見，店員只需將新鮮食材及醬汁倒入炒菜機，機器就會自動加熱並翻炒，直至菜式完成。

惟也有網民批評，認為自動炒菜機無法取代人手，「佢係用機炒唔係人炒，機炒出嚟特別多油，同埋只係一部明火攪拌機，係唔會有鑊氣，最慘佢收你請人炒嘅價錢」、「好雞肋，粵菜工序講求拉油、飛水，你只不過放埋一齊加熱煮熟，咁樣就叫做炒。」

文：Y

