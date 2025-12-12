Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港式扒房聖誕大餐加送「神秘禮物」！港人拆開驚見是這食物 網民爆笑：咁厚禮邊好意思收

飲食
更新時間：13:01 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-12 HKT

聖誕節臨近，不少餐廳推出節日套餐吸客。一對港人夫妻近日到太子一間扒房用膳，被侍應落力推銷聖誕餐，強調更會隨餐送上一份「限量神秘禮物」，事主表示「目測全場都是點聖誕餐」，於是被成功游說點選聖誕餐，後來二人滿心期待拆禮物，怎知禮物卻令他們哭笑不得，笑言「我會留返Boxing Day先拆嚟食！」事件亦惹笑不少網民：「咁厚禮邊好意思收。」

港式扒房聖誕大餐加送「神秘禮物」令食客哭笑不得？

最近有網民於Threads分享與丈夫到太子一間扒房用膳的經歷，點餐時被侍應「落力推薦」聖誕餐，並指隨餐送上一份「限量神秘禮物」，表示2個餐送一份聖誕禮物、叫4個餐送2份，又強調禮物「限量！就快送完！」於是夫妻二人被成功游說點選聖誕餐，並獲贈一份紙袋禮物。

侍應送上禮物後，事主即場忍不住打開查看，怎料禮物竟是「東京善字牌魚肉腸」，而且「每人有一條！」令事主哭笑不得：「我會留返Boxing Day先拆嚟食！」她又補充「聽到佢哋（侍應）每檯都推介聖誕餐。」而全場幾乎每檯食客都被成功游說點選聖誕餐，笑言「可能要盡力送晒啲魚肉腸出去！」

網民爆笑：咁厚禮邊好意思收

事件惹笑不少網民，紛紛留言：「點解係送魚肉腸，好好笑」、「恭喜你獲得呢份限量嘅名貴禮品」、「個紙袋仲印埋名，好有儀式感」、「要搵咁大個紙袋裝住…搵笨」、「笑咗，送咗個開心比你super 」、「咁厚禮邊好意思收」、「聖誕節變愚人節」！

來源：Threads

文：M

延伸閱讀：元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
17小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
7小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
21小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
21小時前
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
2025-12-11 13:40 HKT
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2025-12-11 14:14 HKT