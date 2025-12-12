港式扒房聖誕大餐加送「神秘禮物」！港人拆開驚見是這食物 網民爆笑：咁厚禮邊好意思收

聖誕節臨近，不少餐廳推出節日套餐吸客。一對港人夫妻近日到太子一間扒房用膳，被侍應落力推銷聖誕餐，強調更會隨餐送上一份「限量神秘禮物」，事主表示「目測全場都是點聖誕餐」，於是被成功游說點選聖誕餐，後來二人滿心期待拆禮物，怎知禮物卻令他們哭笑不得，笑言「我會留返Boxing Day先拆嚟食！」事件亦惹笑不少網民：「咁厚禮邊好意思收。」

港式扒房聖誕大餐加送「神秘禮物」令食客哭笑不得？

最近有網民於Threads分享與丈夫到太子一間扒房用膳的經歷，點餐時被侍應「落力推薦」聖誕餐，並指隨餐送上一份「限量神秘禮物」，表示2個餐送一份聖誕禮物、叫4個餐送2份，又強調禮物「限量！就快送完！」於是夫妻二人被成功游說點選聖誕餐，並獲贈一份紙袋禮物。

侍應送上禮物後，事主即場忍不住打開查看，怎料禮物竟是「東京善字牌魚肉腸」，而且「每人有一條！」令事主哭笑不得：「我會留返Boxing Day先拆嚟食！」她又補充「聽到佢哋（侍應）每檯都推介聖誕餐。」而全場幾乎每檯食客都被成功游說點選聖誕餐，笑言「可能要盡力送晒啲魚肉腸出去！」

網民爆笑：咁厚禮邊好意思收

事件惹笑不少網民，紛紛留言：「點解係送魚肉腸，好好笑」、「恭喜你獲得呢份限量嘅名貴禮品」、「個紙袋仲印埋名，好有儀式感」、「要搵咁大個紙袋裝住…搵笨」、「笑咗，送咗個開心比你super 」、「咁厚禮邊好意思收」、「聖誕節變愚人節」！

來源：Threads

文：M