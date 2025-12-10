尖沙咀星級酒店點心放題！$12加一位歎原隻鮑魚燒賣皇/金箔蝦餃/黑毛豬叉燒 2小時任點任食

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍酒店著名的中菜廳「龍逸軒」，以其精緻的傳統點心深受食客愛戴，向來好評如潮。最近，「龍逸軒」再度推出備受歡迎的「任點任食點心早午餐」，讓一眾美食愛好者能以超值價錢，品嚐多達30款的星級點心。現KKday推出限時優惠，第二位食客只需HK$12，以二人同行計算，平均每位只需HK$212，絕對是城中熱話！

【九龍酒店龍逸軒點心放題】
九龍酒店龍逸軒點心放題 歎鮑魚燒賣/金箔蝦餃

龍逸軒的點心放題，除了保留傳統手藝，更加入了令人驚喜的新派元素。必試推介「春筍金箔蝦餃」，在傳統蝦餃上添上矜貴金箔，爽口蝦肉配上清甜春筍，口感味道層次昇華。另一重量級之選是「原隻鮑魚燒賣皇」，原隻南非鮑魚置於飽滿的燒賣上，鮮味十足，是價值HK$98的招牌點心。其他特色點心包括「蠔皇黑毛豬叉燒包」，鬆軟的包點內是香濃惹味的黑毛豬叉燒；「十年陳皮紫米豆沙包」，淡淡的陳皮甘香，配上綿密的豆沙和軟糯的紫米，甜而不膩。此外，「蜜汁黑毛豬叉燒」、「雪耳魚蓉羹」、「沙律醬蝦多士」、「鎮江肴肉」和「海皇泡飯」等，同樣是不容錯過的美味選擇。

【九龍酒店龍逸軒點心放題】
  • 地址： 尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

  • 預訂日期： 2025年12月11日15:00至12月17日23:59

  • 用餐日期： 2025年12月12日至2026年1月31日

KKday 12.12 年終優惠

  • 【第二位HK$12】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00

    • HK$425/2位，平均HK$212.5/位 (原價HK$646/2位)

  • 【買五送一】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00

    • HK$1,255/6位，平均HK$209/位 (原價HK$323/位)

  • 【低至77折】

    • 星期一至五 11:30 – 15:00：HK$251/位 (原價HK$323/位)

    • 星期六至日及公眾假期：

      • 第一輪 10:45 - 12:45：HK$281/位 (原價HK$363/位)

      • 第二輪 13:15 - 15:15：HK$298/位 (原價HK$363/位)

*以上價錢已包括加一服務費及茶芥。優惠受條款及細則約束。

 

同場加映：連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲

 

 

 

