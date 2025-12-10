麥當勞App限時搶！Francfranc巨無霸保溫罐3件套 加送$100電子券

麥當勞再度帶來重磅聯乘！McDonald's今次與日本人氣家居品牌Francfranc合作，推出期間限定「巨無霸保溫罐三件套裝」，結合時尚設計與實用功能，麥當勞App會員只要以積分再加指定金額，即可換購保溫罐、保溫袋及角色手巾，再額外附送5張$20電子禮券。

麥當勞 x Francfranc套裝 $180起換巨無霸保溫罐+保溫袋+手巾

麥當勞 x Francfranc 套裝重點巨無霸保溫罐容量約500ml，採用雙層不鏽鋼真空結構，可長效保溫保冷6小時以上。罐身以麥當勞經典巨無霸漢堡造型呈現，搭配粉嫩馬卡龍色系，無論上班帶咖啡或週末野餐都超吸睛，瞬間提升日常儀式感。

除了保溫罐，套裝還包含一個撞色保溫保冷袋（粉紅、粉黃、粉藍三色隨機），內裡鋁箔設計，輕易放入便當或飲料；另一亮點是麥當勞經典角色純棉手巾（粉紅、粉黃、粉藍、粉紫四色隨機），印有漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟、薯條脆卜卜等可愛圖案。

麥當勞App會員加送$100電子券

麥當勞App會員由即日起可於App內優惠頁面以100分加$200，或500分加$180預購麥當勞 x Francfranc 套裝，還會額外獲贈5張$20麥當勞電子禮券（總值$100），有效期至2026年6月30日，禮券將於2026年1月2日上午11時起直接派發至購買者的麥當勞App帳戶，無需額外領取。

麥當勞 x Francfranc「巨無霸保溫罐三件套裝」詳情

預購時間：即日起至額滿即止

兌換方式：100分＋$200 或 500分＋$180

取貨時間：2026年1月2日起計14天內

取貨地點：全港80間指定麥當勞餐廳（下單時可選）

注意事項：保溫袋及手巾顏色款式隨機派發，恕不接受指定

資料來源：McDonald's