麥當勞八達通App優惠！點餐滿$50即回贈$10增值額 限期內先到先得最高賺$30（附其他快餐店支付優惠）

麥當勞素以其經典美味與便捷服務深受廣大消費者喜愛，從香脆薯條、多汁巨無霸到廣受歡迎的麥炸雞，麥當勞總能滿足不同味蕾的期待。為回饋顧客，麥當勞現聯同八達通App推出獨家支付優惠，讓您在享用美食的同時，輕鬆賺取高達$30的八達通增值額獎賞，不容錯過。

麥當勞ｘ八達通App支付優惠 點餐滿額即享$10增值額回贈

為了讓顧客享受更便捷的餐飲體驗，香港麥當勞特別透過其官方App推出獨家獎賞。由即日起至2025年12月31日，顧客只需透過麥當勞App點選心儀美食，單次消費滿 $50 或以上，並以八達通App或八達通銀包完成App內付款交易，即可獲取 $10 八達通增值額獎賞。這項優惠適用於麥當勞App上的多款經典美食，無論是深受歡迎的巨無霸、香脆可口的麥炸雞、鮮味十足的魚柳飽，或是季節限定的特色餐點，都能讓您在品嚐美味的同時，輕鬆賺取回贈。

解鎖高達$30增值額 限時優惠先到先得！

八達通增值額獎賞設有個人限額，每位合資格的八達通或八達通銀包用戶，在整個推廣期內最多可享此優惠 3 次，意味著最高可賺取 $30 的八達通增值額。

值得注意的是，此優惠名額有限，將以先到先得的形式，送予首 374,500 筆完成合資格交易的八達通或八達通銀包。

因此，有意享受這項優惠的顧客務必把握時間，於推廣期（2025年12月8日至2025年12月31日）內盡早透過麥當勞App下單。獎賞將於完成合資格交易後的 5 日起存入合資格的八達通App（八達通或八達通銀包）用戶賬戶。

麥當勞 x 八達通優惠詳情一覽

使用方法：使用麥當勞App落單，並透過八達通App或八達通銀包付款。

優惠日期: 2025年12月8日至2025年12月31日

獎賞上限: 每位合資格用戶最多可享優惠 3 次，整個推廣期內最高可獲 $30 八達通增值額。

名額限制: 總名額 374,500 個，先到先得，送完即止。

獎賞派發: 獎賞將於完成合資格交易後 5 日起存入八達通App，八達通卡用戶須於 2026 年 2 月 5 日前透過 www.octopus.com.hk/collection 領取。

不適用範圍: 不適用於店內櫃檯或自助點餐機點餐。

同場加映！PayMe聯乘大家樂推限時優惠 每週一派發$4折扣券

由即日起至2025年12月29日（星期一），PayMe用戶可於每週一在PayMe App內的「優惠券」專區，領取大家樂專屬減$4電子優惠券。優惠券數量有限，先到先得。使用方法簡單，凡以PayMe單一交易於大家樂消費滿$40，即可即時扣減$4。無論早晨享用經典早餐、中午品嚐招牌焗豬扒飯及咖喱菜式，還是晚市選購豐富套餐，均能以更優惠價格享用大家樂人氣美食。是次優惠適用於香港所有大家樂分店，喜愛大家樂的PayMe用戶切勿錯過每週一的搶券時段。