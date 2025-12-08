Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞八達通App優惠！點餐滿$50即回贈$10增值額 限期內先到先得最高賺$30（附其他快餐店支付優惠）

飲食
更新時間：13:33 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:33 2025-12-08 HKT

麥當勞素以其經典美味與便捷服務深受廣大消費者喜愛，從香脆薯條、多汁巨無霸到廣受歡迎的麥炸雞，麥當勞總能滿足不同味蕾的期待。為回饋顧客，麥當勞現聯同八達通App推出獨家支付優惠，讓您在享用美食的同時，輕鬆賺取高達$30的八達通增值額獎賞，不容錯過。

麥當勞ｘ八達通App支付優惠  點餐滿額即享$10增值額回贈

為了讓顧客享受更便捷的餐飲體驗，香港麥當勞特別透過其官方App推出獨家獎賞。
為了讓顧客享受更便捷的餐飲體驗，香港麥當勞特別透過其官方App推出獨家獎賞。
顧客只需透過麥當勞App點選心儀美食，單次消費滿 $50 或以上，並以八達通App或八達通銀包完成App內付款交易，即可獲取 $10 八達通增值額獎賞。
顧客只需透過麥當勞App點選心儀美食，單次消費滿 $50 或以上，並以八達通App或八達通銀包完成App內付款交易，即可獲取 $10 八達通增值額獎賞。
八達通增值額獎賞設有個人限額，每位合資格的八達通或八達通銀包用戶，在整個推廣期內最多可享此優惠 3 次，意味著最高可賺取 $30 的八達通增值額。
八達通增值額獎賞設有個人限額，每位合資格的八達通或八達通銀包用戶，在整個推廣期內最多可享此優惠 3 次，意味著最高可賺取 $30 的八達通增值額。

為了讓顧客享受更便捷的餐飲體驗，香港麥當勞特別透過其官方App推出獨家獎賞。由即日起至2025年12月31日，顧客只需透過麥當勞App點選心儀美食，單次消費滿 $50 或以上，並以八達通App或八達通銀包完成App內付款交易，即可獲取 $10 八達通增值額獎賞。這項優惠適用於麥當勞App上的多款經典美食，無論是深受歡迎的巨無霸、香脆可口的麥炸雞、鮮味十足的魚柳飽，或是季節限定的特色餐點，都能讓您在品嚐美味的同時，輕鬆賺取回贈。

解鎖高達$30增值額 限時優惠先到先得！

八達通增值額獎賞設有個人限額，每位合資格的八達通或八達通銀包用戶，在整個推廣期內最多可享此優惠 3 次，意味著最高可賺取 $30 的八達通增值額。

值得注意的是，此優惠名額有限，將以先到先得的形式，送予首 374,500 筆完成合資格交易的八達通或八達通銀包。

因此，有意享受這項優惠的顧客務必把握時間，於推廣期（2025年12月8日至2025年12月31日）內盡早透過麥當勞App下單。獎賞將於完成合資格交易後的 5 日起存入合資格的八達通App（八達通或八達通銀包）用戶賬戶。

麥當勞 x 八達通優惠詳情一覽

  • 使用方法：使用麥當勞App落單，並透過八達通App或八達通銀包付款。
  • 優惠日期: 2025年12月8日至2025年12月31日
  • 獎賞上限: 每位合資格用戶最多可享優惠 3 次，整個推廣期內最高可獲 $30 八達通增值額。
  • 名額限制: 總名額 374,500 個，先到先得，送完即止。
  • 獎賞派發: 獎賞將於完成合資格交易後 5 日起存入八達通App，八達通卡用戶須於 2026 年 2 月 5 日前透過 www.octopus.com.hk/collection 領取。
  • 不適用範圍: 不適用於店內櫃檯或自助點餐機點餐。

同場加映！PayMe聯乘大家樂推限時優惠　每週一派發$4折扣券

由即日起至2025年12月29日（星期一），PayMe用戶可於每週一在PayMe App內的「優惠券」專區，領取大家樂專屬減$4電子優惠券。優惠券數量有限，先到先得。使用方法簡單，凡以PayMe單一交易於大家樂消費滿$40，即可即時扣減$4。無論早晨享用經典早餐、中午品嚐招牌焗豬扒飯及咖喱菜式，還是晚市選購豐富套餐，均能以更優惠價格享用大家樂人氣美食。是次優惠適用於香港所有大家樂分店，喜愛大家樂的PayMe用戶切勿錯過每週一的搶券時段。

延伸閱讀：連鎖快餐店12月快閃優惠！一招即減$4 登記送$120迎新券 附2大特價快餐

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
15小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
9小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
5小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
8小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
20小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
21小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
5小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
5小時前