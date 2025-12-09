Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一

飲食
更新時間：18:17 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:17 2025-12-09 HKT

隨著聖誕與新年假期的臨近，尖沙咀港青酒店再臨閣精心策劃了一系列節日自助餐，並與KKday攜手推出驚喜連連的「12.12年終優惠」，讓賓客能以低至$121的超值價格，品味環球佳餚，共度歡樂時光，無疑是今個冬季最不容錯過的餐飲優惠。

尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠！$121/位起任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品

【KKday 快閃限時搶｜尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

【KKday 快閃限時搶｜尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

再臨閣餐廳以豐富多樣的國際美食聞名，特別是在節慶期間，更是將特色發揮得淋漓盡致。本次KKday「12.12年終優惠」中，再臨閣12月至1月呈獻的「愛在聖誕 Love is All Around」自助晚餐低至$121/位，賓客可盡情享受豪華美食，包括波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳等頂級海鮮，以及即煎虎蝦、芝士焗蠔等招牌熱盤。

為迎接普天同慶的聖誕佳節，再臨閣更推出平安夜及聖誕節限定自助晚餐62折優惠，讓賓客在濃厚的節日氛圍中，享受一頓難忘的盛宴，無限量任食波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、芝士焗蠔等節慶美食。此外，節慶限定甜品更是亮點，聖誕樹頭蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山、紅桑子芝士蛋糕及香甜熱紅酒等，為聖誕餐宴畫上甜蜜句號。

【KKday 快閃限時搶｜尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

再臨閣亦顧及長者賓客，特別在KKday「12.12年終優惠」期間推出自助午餐「長者買一送一」的優惠。平日兩位長者同行僅需$394，平均每位$197，週末及公眾假期則為$514/兩位，平均每位$257。自助午餐供應多款冷盤、凍海鮮、魚生、即煮麵檔、燒烤區、多款熱盤及精緻甜點。值得一提的是，此優惠需至少一位成人陪同，讓家人可以一同享受美食，共度溫馨時光。

【KKday 快閃限時搶｜尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<

尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠詳情

  • 優惠預訂期：2025年12月10日12pm至12月23日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月11日至2026年1月11日
  • 地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）／北座四樓

 

同場加映：連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
9小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
5小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
21小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
12小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
45分鐘前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT