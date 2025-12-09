$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一

隨著聖誕與新年假期的臨近，尖沙咀港青酒店再臨閣精心策劃了一系列節日自助餐，並與KKday攜手推出驚喜連連的「12.12年終優惠」，讓賓客能以低至$121的超值價格，品味環球佳餚，共度歡樂時光，無疑是今個冬季最不容錯過的餐飲優惠。

尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠！$121/位起任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品

再臨閣餐廳以豐富多樣的國際美食聞名，特別是在節慶期間，更是將特色發揮得淋漓盡致。本次KKday「12.12年終優惠」中，再臨閣12月至1月呈獻的「愛在聖誕 Love is All Around」自助晚餐低至$121/位，賓客可盡情享受豪華美食，包括波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳等頂級海鮮，以及即煎虎蝦、芝士焗蠔等招牌熱盤。

為迎接普天同慶的聖誕佳節，再臨閣更推出平安夜及聖誕節限定自助晚餐62折優惠，讓賓客在濃厚的節日氛圍中，享受一頓難忘的盛宴，無限量任食波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、芝士焗蠔等節慶美食。此外，節慶限定甜品更是亮點，聖誕樹頭蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山、紅桑子芝士蛋糕及香甜熱紅酒等，為聖誕餐宴畫上甜蜜句號。

再臨閣亦顧及長者賓客，特別在KKday「12.12年終優惠」期間推出自助午餐「長者買一送一」的優惠。平日兩位長者同行僅需$394，平均每位$197，週末及公眾假期則為$514/兩位，平均每位$257。自助午餐供應多款冷盤、凍海鮮、魚生、即煮麵檔、燒烤區、多款熱盤及精緻甜點。值得一提的是，此優惠需至少一位成人陪同，讓家人可以一同享受美食，共度溫馨時光。

尖沙咀YMCA再臨閣自助餐優惠詳情