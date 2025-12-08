連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷

在人來人往的都市中，不少人也在等待你我的一個小小善舉，排憂解困。有網民近日就在社交平台Threads 上分享一個小故事，指自己在連鎖快餐店吃早餐時，目睹一中年男在店內徘徊，似乎想要撿食他人剩下的早餐，內心掙扎後決定為對方買一份全新的早餐，希望能為其挽回一點尊嚴。這一事件引起了網民的廣泛關注和熱烈討論。

目睹阿叔食二手飯 港男猶豫：會唔會介入咗佢本身嘅因果呢

事主在社交平台上分享了自己用餐時的一段經歷，描述了當時的所見所感，並分享了自己最終的決定，帖文觸動了不少讀者。當時，該網民正獨自坐在一角吃早餐，留意到「有一個叔叔在人哋食早餐嘅時候喺人哋旁邊行來行去」。他觀察了一會兒，發現該名叔叔一直在等待其他食客離開，然後進食他們吃剩的食物。目睹此景，事主內心產生了猶豫，他心想：「應唔應該請佢食早餐呢？」甚至一度思考此舉「會唔會介入咗佢本身嘅因果呢？」。

「尷尬」舉動試為阿叔挽回尊嚴：請佢食個早餐都唔係咩大問題

然而，事主轉念一想，認為「請佢食個早餐都唔係咩大問題」，而且該名叔叔沒有騷擾其他食客，也非主動乞討。事主表示，雖然不知道對方有著怎樣的背景和故事，但認為「一個早餐嘅錢，如果可以幫到叔叔挽回一個小小嘅尊嚴，都值得嘅」。本著「有緣見到就伸出下隻手」的念頭，他決定行動。

事主本想請職員將食物直送過去，但最後還是選擇親自請叔叔「坐低」，並將等候食物的牌子交給他。事主坦言自己當下「有少少尷尬，所以我放低咗就即刻走」。

網民大讚事主 兼提「更貼心」做法

該分享帖文發布後，迅速引起網民共鳴，不少人留言讚揚事主的善心。有網民稱讚這是「好人好事，值得讚」，並鼓勵事主：「你做得好好樓主，唔需要介懷，做自己認為啱嘅事」。亦有網民分享類似經歷，表示自己也曾購買食物給有需要的人，認為這是「日常生活」中自然而然的舉動。更有留言指，事主的行為是「承傳獅子山精神」，一件微不足道的小事，卻可能意義深遠。此外，有網民體貼地提出建議，認為下次可以「話你唔小心叫多咗，可唔可以叫佢幫幫手要咗佢」，讓雙方都不會感到尷尬。

