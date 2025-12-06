沙田路邊出現神秘箭嘴？由瀝源橋亭仔指向隧道出口 網民揭記號用途：唔係古靈精怪嘢

沙田路邊驚現神秘記號？近日，有網民在社交平台上發文，指在沙田瀝源橋一個涼亭地下發現神秘箭嘴，沿著指示一直走發現最後指向隧道出口，讓事主不解發問：「箭嘴係咩嚟？」帖文引起網民熱議，有網民猜測「睇似係指引緊某啲需要幫嘅人返屋企」；也有網民揭示記號用途，解釋是因1活動而標記，即看下文了解詳情。

沙田路邊突然出現神秘箭嘴記號 由瀝源橋亭仔指向隧道出口

近日，有網民在Threads上發文，表示在沙田瀝源橋一帶發現神秘箭嘴記號。從樓主分享的照片可見，該箭嘴由瀝源橋涼亭地下開始，並指向隧道入口。進入隧道後，沿途也連續出現箭嘴符號，最終穿過隧道到達出口，地面上有一個寫上「ON HOME」的左箭頭。而離開隧道後，箭嘴也沒有繼續出現。事主表示，箭嘴終點附近有一處大涼亭，而旁邊還有兩個屋苑。事主不解其意，遂發帖向網民查問「沙田出現神秘箭嘴係咩嚟？」

網民揭記號用途：唔係古靈精怪嘢

帖文引起網民熱議，有網民猜測記號用途，「睇似係指引緊某啲需要幫嘅人返屋企，唔好刻意刷走佢」、「行山領隊留下比俾得慢嘅山友跟隨」、「之前都見過有個外藉人士喺我屋企附近畫呢啲箭嘴」、「班人玩野外定向出來的」。

其後有知情網民解釋，箭嘴是由一群居於港島區、年紀較大的外籍跑友所畫。該網民表示，他們定期會以Cross Country（越野形式）跑步，終點通常位於沙田，而由於成員體能參差，且大多不熟悉沙田街道，又不會使用手機地圖，因此領隊會沿途以簡單箭嘴標記路線，方便落後者跟隨。該網民補充，自己10年間曾多次遇見這群跑友，因此確認「唔係啲乜嘢陰謀古靈精怪嘢，只係跑到天黑，喺沙田市區都唔認得路。」

圖片及資料來源：Threads@processing_sth

