工程師傅大爆客戶「貪平」慳$10萬手尾長！狠批用料/裝修步驟求其+錯漏百出 網民慨嘆：貪平係有後果

各行各業都存在競爭性，包括工程裝修公司，有公司提供優惠價格以吸引客戶，務求接到更多工程生意。不過，有工程師傅於網上社交平台大爆曾有客戶因「貪平」為慳$10萬，導致餐廳裝修「手尾長」，狠批原負責工程公司用料，甚至裝修步驟求其及錯漏百出，就連受客戶所托執修的他亦怒轟，「呢單嘢係我見過最打靶嘅裝修」。帖文引起網民熱議，紛紛慨嘆不少老闆為慳錢而出事，直言：「貪平係有後果！」

餐廳裝修工程以「風、火、水、電」為關鍵要素，分別代表通風、消防、排水及電力，進行裝修時亦需符合法規要求，以免導致發生意外。不過，由於餐廳裝修成本價格不菲，總有老闆希望「慳得就慳」，於是選用報價更相宜的公司。但近日有工程師傅於網上大爆有客人「貪平」慳$10萬導致手尾長，表示該名客戶多次拜託他前往執修，事後更形容「呢單嘢係我見過最打靶嘅裝修」。

樓主分享廚房抽氣風櫃「淨係比5000風，部ep機（靜電式除油煙機）比1匹，完全抽唔起」，整個廚房又熱又大煙，就連風喉都滿是「油屎」。他又指，原本負責的工程公司使用平價膠水喉料，「冷氣class0保溫都係貴幾蚊一條啫，都走去用平料」；而冷氣更不知為何安裝在蒸餸區，直言「裝咗=冇裝，樓面熱到36度」，部份插蘇位「熔斷同起火係基本」；隔油池方面，樓主表示本應使用一個90度曲及一個45度可落渠，「玩到3個90度曲塞埋」。

電力安排為重災區

至於電力方面更是重災區，電線用細一個碼，熱電需要獨立電跟保險絲，「就一探兩再拖蘇底比收銀」；線槽未有封洞，形容手掌般大的老鼠亦能走進配電箱。樓主表示配電箱根本不夠電流讓店舖安裝大電流定頻天花機，「一部4匹天花嘅電流已經夠比3部單相3匹掛牆分體，執修幾樣嘢都$10幾萬」。

樓主後來再在留言區補充，本來安排另一位師傅跟進，惟對方見到「擰晒頭唔理」，最後樓主親自出馬，形容情況甚為惡劣，「我第一次入去冇一個地方係唔熱，走都走唔切」。電力方面正討論重新處理，「我真係點都唔夠膽點（掂）個fuse箱」。

網民慨嘆：貪平係有後果

帖文引起網民熱議，大多認為工程絕不能「慳錢」，除了隨時引起意外，日後執修更是得不償失，「好彩無事無幹咪當贏，但十居其九都係要搵人翻執，最後嘅支出多過初初個報價」、「便宜莫貪！」、「貪平係有後果」。有網民慨嘆客人當初為慳$10萬，惟相信後來執修加上停業維修，認為價錢不止於此，樓主亦回覆「淨係風櫃+ep機連入圖都$16萬」。

不少網友認為工程價錢不能慳，更提醒樓主不應答允執修，「我就一定唔會去執人手尾，你接咗手餐廳有咩事，就算唔關你事都一定入你數」、「執手尾遠遠辛苦過新單整嘅，比着我叫個客自己搵人搞掂佢」、「手尾梗係唔執啦，執完再有問題，就係你嘅問題，重新再做過就可以」，樓主後來補充最後工程都是全部重做，「執？我點知執完左邊會唔會到右邊爆鑊」。

