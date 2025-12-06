牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式

近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，無論是連鎖酒樓、小店或老店等都受影響。在香港有多間分店的連鎖日式燒肉店「牛角」，其老闆黃傑龍近日就宣布，旗下筲箕灣分店雖然即將結業，但決定在執笠前最後一個月嘗試全新的經營模式，將傳統任食放題改為「先買套餐，後續任加單」的新玩法，希望能為行業困境尋求突破，引起網民熱烈討論。

牛角放題筲箕灣分店結業前變陣！黃傑龍︰趁執笠前試新模式

敍福樓集團CEO兼連鎖日式燒肉店牛角老闆黃傑龍，日前在其facebook專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」中發文，表示「執笠結業已經變成商家呢兩年比較熟手嘅工作」，所以希望能「善用結業前的最後一個月，去嘗試一種新業態」，並會以即將結業的筲箕灣分店作為這創新收費模式的試點，「希望住喺筲箕灣嘅客人可以幫幫手」。

黃傑龍亦在帖文中解釋，傳統任食放題這種業態近年愈來愈困難，「先唔好講有啲客人偷走食物飲品呢啲行為，純粹講正常消費都好啦，我哋計算定價嘅時候好困難」。為了尋求出路，於是決定於筲箕灣店嘗試一種新的經營模式，但他強調「所謂新當然唔係去火星嗰種新」。

先買$68起套餐 後續逐碟計加單$3起

據他上載的宣傳單張所示，新的「結業割引」經營模式分2步，顧客首先可選購一款定價由$68起的「燒肉盛合」套餐，黃傑龍指這個套餐的定價已計算了「會賺啲錢去交租同出糧」；然後顧客便可以接近成本的價格，「無限加單」超過60款優惠指定食品及飲品。

加單食品是採用逐碟計收費，分為$3、$6、$9及$12。以最平的$3為例，有牛五花、豬頸肉、汽水等，而最貴的$12則有日本和牛肩脊肉、日本國產牛西冷、美國SRF安格斯一口和牛等。他強調追加的部分「唔係點賺」，甚至有部分更是「為宣傳低於成本」，希望藉此找到可持續的經營方式。而且於「結業割引」期間，分店更會免收加一服務費。

網民讚可滿足不同食量客人 惟分店結業原因係…

帖文一出，隨即引起網民熱烈討論。不少食客都對新模式表示讚賞，認為「呢個創新收費方式值得嘗試」，尤其適合「同台有人想任食食肉獸，但係又有人細食」的組合，既能滿足不同食量的顧客需求，又能「避免浪費食材」。

然而，亦有部分網民認為問題的癥結是在於「地點問題」，特別是居住筲箕灣的居民。有留言指出，筲箕灣居民其實外出用餐多以「快靚正為主」，而放題這類適合聚會慶祝的活動，則傾向選擇到太古城、銅鑼灣等更有「儀式感」的地區。有人更直言該分店位置「太隔涉」，地理位置不佳才是造成生意差的根本原因。

牛角放題「結業割引」

地址︰筲箕灣形薈1樓L1-04 號舖 (食べ放題実施店舖)

電話︰2528 1798

營業時間︰星期一至四5pm-11pm；星期五、六、日及公眾假期12nn-11pm

資料來源︰黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事、牛角