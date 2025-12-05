連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用

香港人愛歎奶茶，一杯香醇正宗的港式奶茶往往能為繁忙的生活帶來片刻慰藉。連鎖餐飲品牌美心MX將於明日（12月6日）起推出一連兩日的限時優惠，顧客凡惠顧任何食品，即可以$1換購一杯凍或熱香滑奶茶！

美心MX快閃$1港式奶茶！一連兩日全線分店適用

美心MX快閃$1奶茶優惠

今個週末（12月6日及7日），顧客只要到訪全線美心MX（大會堂及西九站分店除外）以及美心Food²分店，惠顧任何一款食品，包括小食或是飯麵套餐，即可加$1換購一杯凍或熱香滑奶茶。此優惠全單只限換購一次，數量有限，換完即止。

美心這款香滑奶茶選用100%優質錫蘭紅茶作為茶底，經過專業茶師反覆試驗，精準控制燉煮時間及火候，萃取出濃郁茶香卻不帶苦澀。加入新鮮絲滑牛奶後，茶香與奶香完美融合，入口先嚐到紅茶的回甘，再被濃郁奶香包圍，口感層次豐富。

美心MX $1奶優惠

適用分店：全線美心MX（大會堂及西九站分店除外）及美心Food²

優惠日期：12月6日（六）及12月7日（日）

備註：不可與其他優惠同時使用。數量有限，換完即止。

2大快餐店舖超值優惠 大家樂/永年士多

1. 大家樂$34茶餐 乳鴿+炒麵+紅豆冰

即日起，大家樂在下午茶時段推出優惠套餐，$34的親民價格即可品嚐紅燒乳鴿半隻、豉油皇炒麵以及紅豆冰的組合。紅燒乳鴿皮脆肉嫩，色澤誘人，鴿肉保持多汁細膩口感，搭配充滿鑊氣的豉油皇炒麵，再配上清涼甜美的紅豆冰，帶來經典港式滋味。

2. 永年士多$19魚蛋河

永年士多聯同本地深受歡迎的手打魚蛋品牌「學利魚蛋」，推出限時魚蛋河優惠。顧客下載永年士多App，並完成登入或註冊成為會員，便可即時獲得「$19魚蛋河」電子優惠券。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)、大家樂 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle