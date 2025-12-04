Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐斬料優惠！$38歎原隻炸子雞 一連7日限時開搶

飲食
更新時間：15:09 2025-12-04 HKT
發佈時間：15:09 2025-12-04 HKT

深受港人歡迎的連鎖中式快餐店「一粥麵」，以其穩定品質的粥品粉麵和親民價格，成為許多市民日常用膳的選擇。最近，一粥麵為食客帶來驚喜，推出限時外賣優惠，讓顧客能以震撼價$38，將原價$58的原隻炸子雞帶回家，絕對是近期不容錯過的城中著數！

一粥麵原隻炸子雞 限時$38驚喜優惠

一粥麵推出限時外賣優惠，讓顧客能以震撼價$38將原隻炸子雞帶回家。
一粥麵推出限時外賣優惠，讓顧客能以震撼價$38將原隻炸子雞帶回家。

炸子雞可說是粵菜中的經典菜式，無論是家庭聚餐還是節日慶祝，餐桌上總少不了牠的蹤影。一粥麵推出的「原隻炸子雞」，經過高溫油炸，外皮金黃色澤，咬下去香脆卜卜，口感層次豐富。這次推廣活動以接近半價的優惠，讓大眾能輕鬆享用這道傳統手工菜。在下午4時至6時的優惠時段，正好方便上班族下班後順道購買，為晚餐加添一道美味主菜，省卻不少烹調時間。

這次快閃優惠每日僅有兩小時，想以優惠價享受這份美味，就要留意清楚以下的優惠詳情及條款，確保萬無一失！

一粥麵外賣優惠

  • 優惠日期：2025年12月2日至12月8日
  • 優惠時間：每日下午4時至6時
  • 優惠分店： 全線一粥麵分店 （詳情可向個別分店查詢）
  • 優惠內容： 以$38優惠價購買原隻炸子雞（免斬）一隻（原價$58）。
  • 優惠只限外賣，不設堂食。
  • 產品數量有限，每日售完即止。

 

2大連鎖快餐優惠 大家樂/美心MX

1. 大家樂 懷舊港式茶餐$34起

於下午茶時段到訪大家樂，即可以$34的親民價格，享用一份包含紅燒乳鴿半隻、豉油皇炒麵及紅豆冰的套餐。紅燒乳鴿外皮烤得香脆可口，色澤油潤，內裡的鴿肉卻依然保持鮮嫩多汁，肉質細膩，搭配鑊氣十足的豉油皇炒麵，以及冰涼甜美的紅豆冰，每一口都充滿懷舊的港式風味。

2. 美心MX $55蜜汁叉燒

美心MX全新口味的「黑松露醬蜜汁叉燒」，每日新鮮即製出爐，並以親民優惠價$55半斤起發售，讓大眾能以實惠價錢，隨時享受傳統粵菜滋味。

 

資料來源：一粥麵大家樂 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

 

