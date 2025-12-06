冬至飯2025 精選2大冬至餐 矜貴精品菜歎乾鮑 高性價比手工菜

冬至是入冬後很重要的節氣，傳統上要與家人吃冬至飯團圓聚餐。今日精選兩款嚴挑名貴和當造食材炮製的矜貴冬至盛宴，以及主打高性價比的冬至套餐，配合主廚的精湛手藝，讓食客以豐盛佳餚過冬。

1. 矜貴冬至盛宴｜大宅 嚴選優質食材炮製冬至菜 歎40頭吉品乾鮑

位於銅鑼灣的大宅，以溫暖的家為設計主題，主打合時的精品私房中菜。烹飪經驗超過30年的行政總廚吳震霈師傅，即日起推出的「大宅團圓冬至套餐」（$888/位），菜式包括鮑汁襌衣40頭乾鮑扣鵝掌、招牌三葱焗珍寶蟹鉗、古法雙冬羊腩煲、南乳吊燒三黃雞、古法蒸本灣馬友魚和生炒臘味糯米飯等，全是工序繁複的手工中菜。

鮑汁襌衣40頭乾鮑扣鵝掌是巧手中菜，是把預先處理好的40頭頂級乾鮑，裹上一層薄薄的脆漿，放進滾油中炸至金黃酥脆，再淋上鮮美的吉品鮑汁，配搭自家秘製醬汁燜煮的珍寶鵝掌，吃起來濃郁可口。海鮮菜式像是招牌三葱焗珍寶蟹鉗，利用京葱、香葱和洋葱，帶出蟹鉗清甜鮮美的特質。這頓冬至盛宴菜式豐富，材料配搭豐富，可大快朵頤。

大宅

營業時間：點心/7:00至11:00、12:00至15:00；午餐/12:00至15:00；晚餐/18:00至22:00

地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓

查詢：5695 8863

網址：按此



2. 高性價比冬至餐｜城景國際樂雅軒 當造海鮮入饌

經常推出季節與節慶菜譜的城景國際樂雅軒，在冬至期間供應的「海陸珍饌臻味宴」（$398/位，兩位起），包括多款手工中菜，有清燉多個小時的花膠燉螺頭功夫湯，是入冬後的滋潤湯水。餐廳主廚嚴挑鮮美當造的蟶子王、大虎蝦、梭鱸魚及蟹粉，炮製成三色茄葱涼拌蟶子王、威士忌頭抽煎大虎蝦、脆麟荷蘭梭鱸魚伴花椒甜酸汁，以及蟹粉拌麵等膳食，愛吃海鮮的話一定滿足。

例如冬至宴的三色茄葱涼拌蟶子王，飽滿肉厚的蟶子王，略灼後浸冰水令肉質爽脆，伴以三色茄粒、洋葱，以及用青檸汁、白醋、魚露特製的醬汁，酸中帶甜、清新美味。至於威士忌頭抽煎大虎蝦，將醃過的虎蝦用蒜蓉、葱段爆香，加頭抽調味煎至金黃，再注入威士忌快炒，未入口已傳來陣陣香氣。

樂雅軒

營業時間：11:00至15:00、18:00至22:00

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

查詢：2783 3286

網址：按此

文：EH 圖：由餐廳提供

