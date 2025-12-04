大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙

近年，香港小店結業消息屢見不鮮，惟這次大埔燒賣及牛雜名店「老虎岩」宣布結業，正是與宏福苑火災事件及老闆個人經歷有關，而備受關注。店家將於本周日（12月7日）結束9年的經營生涯，老闆郭先生接受《星島頭條》訪問時亦感慨說道，這場無情大火令他體悟到「珍惜當下」及「平安相守」才是最重要，決意暫別街坊，重新規劃人生。

大埔牛雜粉麵店「老虎岩」結業！老闆受宏福苑火災影響 悟「珍惜當下方為至珍」

長文交代結業原因 憶述災前與街坊點滴

日前（12月2日），「老虎岩」老闆在facebook專頁寫下長文，詳述店家結業原因。他提到近期的個人意外及宏福苑火災事件，令他意識到珍惜當下的重要，因此決定暫作休整並規劃未來的方向，將於12月7日（日）停止營業。

老闆亦在結業啟示中對顧客9年來的支持表達了由衷的感謝，特別回憶起假期期間，顧客們耐心排隊等候的情景，讓他感到無比珍貴。老闆強調此次暫別並不意味著結束，期望未來能以更加完善的姿態與大家重聚，同時衷心祝願宏福苑的逝者家屬能早日走出陰霾，祝福所有街坊和朋友們安康幸福。不少網民也在帖文下留言囑咐老闆保重身體，讓他好好休息一下。

20多年大埔街坊 災後感觸良多：有班街坊冇嚟，已心知不妙

《星島頭條》記者就此事向「老虎岩」老闆郭先生查詢，他回覆指結業最大原因是受宏福苑事件影響。他表示自己在大埔生活了20多年，舖頭算是宏福苑附近最近的食肆，故經常會有該屋苑的街坊常來光顧。火災後，雖然有一些顧客來報平安，但仍有部分數日未見，「有班街坊幾日冇嚟，已心知不妙…」。加上事故期間他曾親身到宏福苑送物資，周遭的人和事讓他感觸良多。

他又補充指，近期大埔區內氣氛都甚為傷感，不過是「傷感中帶團結友愛」︰「近期聽得街坊同我講最多係『加油』，佢哋食嘢時又會爭住埋單，好有愛」。縱使這場無情之火是令人悲痛，但他在當中就感受到「香港人之間的人情味」，以及感受到「人與人之間的距離拉近」。

此外，郭先生的父親，即老虎岩創辦人於兩年前去世，他自己早前亦在翻熱鹵水時意外灼傷，種種的意外，加上大火造成逾百名的無辜死難者，令他頓時覺得「係時候要放低、唞一唞」，重新檢視人生。他還提到，父親於60、70年代曾在樂富（舊稱老虎岩）開舖，後來結業，到廿多年後再由他接手重開，多年來無論賺錢還是蝕錢，郭先生都堅持落手落腳完成各種大小事務，為的就是傳承先父的這門手藝，惟上述種種因素打擊下，令他不得不放棄，選擇結束營業。不過，郭先生亦盼望他朝有日，「老虎岩」可以捲土重來，重新將手藝帶到大眾面前，「為飲食出一分力」。

牛雜粉麵起家 承接先父傳承技藝

位於大埔東昌街「老虎岩」開業9年，郭先生承接了先父的傳承技藝，以祖傳鹵水配方及招牌牛腩牛雜粉麵起家，隨後，他自家研製手打魚肉燒賣更大獲好評，並獲「香港燒賣關注組」力推，成功從默默無聞的小店發展成為深受街坊歡迎的聚腳點，吸引了許多食客專程跨區前往。

老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡

地址：大埔東昌街6-16號地下F號舖

電話：2638 9933

營業時間：星期一 10am-4pm；星期二 11am-2pm；星期三至五 10am-4pm；星期六至日 9am-5pm

最後營業日期：2025年12月7日（日）

資料來源：老虎岩第6座潮式粉麵咖啡 Lok Fu Noodles