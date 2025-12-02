銅鑼灣聯威餐廳/樂心冰室齊結業！渣甸坊開業逾40年 網民推測2原因執︰又少一個選擇

香港飲食業正面臨嚴峻挑戰，結業潮持續蔓延，不僅是老牌酒樓食肆或連鎖快餐店亦難以倖免。近日，有網民發現位於銅鑼灣渣甸坊兩間經營數十載的人氣茶餐廳 ——「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」已悄然結業。消息一出，旋即在網上引起廣泛討論，不少熟客對餐廳結業均表示惋惜，並紛紛探討背後原因，即睇內文詳情。

渣甸坊兩間老字號茶餐廳齊結業！聯威餐廳/樂心冰室經營逾40年

有網民日前在facebook社交平台上發文，表示發現位於銅鑼灣「食街」渣甸坊內的「東湖小廚聯威餐廳」及「樂心冰室」經已結業。從事主上載的圖片所見，兩間餐廳的正門已封上圍板，而裝修工人亦開始清拆內裡的枱凳等，不時會將一車車裝修物料推出，事主亦感慨說道「去到有點難過」。

主打港式地道常餐+平價鐵板餐

聯威餐廳及樂心冰室屹立銅鑼灣渣甸坊逾40年，前者位於一樓，需要行一層樓梯才到用餐區，而樂心冰者則是地舖，兩間餐廳同樣是主打港式風味的地道常餐、碟頭飯及平價鐵板扒餐等。曾經有熟客形容，聯威餐廳是以經典懷舊著稱，「當行上果條樓梯，就會feel 到果份超過30年嘅情懷」。

店家的招牌叉燒通粉及以新鮮豬肉自家燒製的叉燒，就深受打工仔及OL歡迎。到晚市更會提供平價鐵板扒餐，幾10蚊就可歎到。而另一間結業的樂心冰室，招牌上則寫上「始自1978年」，招牌菜式同樣是常餐及炒粉麵飯等。有網民指兩間餐廳其實同屬一個老闆，並憶述曾因為樂心冰室爆滿，有員工「叫我過隔離聯威食」。

網民推測結業原因 ︰以前成日幫襯

而兩間茶餐廳結業的消息一出，引起網民熱烈回應。許多顧客都表示不捨，稱「以前成日幫襯」、「唉！又少一個選擇」。不少人亦回味起昔日的美好時光，如「前兩年我經常幫襯樂心，火腿通、煎雙蛋、熱奶茶，40幾蚊好食又扺食」；更有食客惋惜「冇左蝴蝶羊腩煲」。另外有網民亦觀察到「早兩個月去樂心食tea，下午四點零鐘得四五個客，以前下午茶係坐滿晒」。甚至有網民推斷茶餐廳結業原因，指出餐廳「愈嚟愈舊，又無執下佢，入到去一陣味，啲嘢又賣愈貴」，直言「愈嚟愈差，無幫襯好耐」。



資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組