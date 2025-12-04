大埔宏福苑五級火｜廣福邨居民剖白「未有勇氣拉開窗簾」 距災場僅500米 街坊安慰：喊完繼續一齊行落去

大埔宏福苑五級火慘劇震撼全港，有居住在毗鄰宏福苑的廣福邨居民近日於網上發文剖白，表示目擊整個災難過程，「無論係一開始嘅七座連燒定火災後嘅狼藉，我都睇得清清楚楚」，又坦言身處家中距離災場僅500米，猶如平行時空一樣，「甚至仲未有勇氣再拉開房間嘅窗簾」，每日仍被慘劇佔據腦海。帖文引起網民關注，不少同為廣福街坊亦分享當下心境，留言安慰：「喊出黎啦！我地（哋）是目擊者，有情緒都好正常」、「喊完，然後繼續一齊行落去！」詳情即看下文！

「第一視角」目擊宏福苑五級火 廣福邨居民剖白：未有勇氣拉開房間窗簾

大埔宏福苑五級火造成嚴重人命傷亡，讓全港市民的心情百感交集。有居於宏福苑毗鄰的廣福邨居民，日前於社交平台發文「講下自己嘅感受」。樓主表示，住處距離災場僅500米，由慘劇發生至今均以「第一視角去睇」，「無論係一開始嘅七座連燒定火災後嘅狼藉，我都睇得清清楚楚。」

儘管慘劇發生至今逾一星期，樓主坦言「仲未有勇氣再拉開房間嘅窗簾」，又指當時一度擔心火勢會繼續蔓延，又憂心死傷數字會繼續上升，形容「所有野（嘢）都好驚」，心感難受之餘，對於自己身處家中生活如常，仿如置身平行時空一樣，「覺得自己好冇用，覺得自己咩都做唔到」。

樓主表示，今次事件仍然佔據他大部份生活，住所附近的一事一物「提醒我件事未完」，「只要一抬頭我就可以見到上星期依舊萬家燈火通明嘅家園，今天已被黑暗籠罩 一片狼藉」，同時有感自己正在壓抑情緒及「忍受緊」，但認為自己算不上是災民，「應該要比佢哋（災民）更堅強」。

及後樓主提到日前再聽到救護車的聲音，本來仍抱著一絲希望「只是小事」，惟翌日新聞報導指有人墮樓當場不治，讓他大感無助，難以繼續理抑情緒，直言「活著的人才是在地獄」，但他強調並非想「賣慘」，僅是以第一身視角講述附近居民的感受。

街坊安慰「喊完繼續一齊行落去」 籲情緒受困擾需求助

樓主帖文引來不少街坊留言安慰，有人認為樓主亦是受災居民之一，「你係（喺）隔離，你點會覺得你吾（唔）係災民？」；不少同為廣福居民的人則表示有同感，「到而家我一直都係低頭行唔敢周圍望」、「仍會不時聞到燒燶既（嘅）味」，又安慰樓主「我地大家經歷緊同一樣野，你不孤單。我地有好多同行者。一齊都會好，我地耐心啲，交比時間，我地一定會走返出黎」、「喊完，然後繼續一齊行落去」，亦有網民透露已向相關機構求助，「心情明顯好左（咗）小小」，亦相勸如情緒受困擾，應向專業人仕求助。

大埔宏福苑五級火｜情緒支援熱線及服務：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

社會福利署熱線：2343 2255

明愛向晴熱線：18288

東華關懷熱線：2548-0010

撒瑪利亞會熱線：2896 0000

香港青年協會關心一線：2777-8899

生命熱線：2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：9101 2012 (SMS)

學友社學生熱線：2503 3399

利民會《即時通》：3512 2626

香港撒瑪利亞防止自殺會「Chat 窿」網上聊天服務：https://chatpoint.org.hk

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

香港情緒心晴熱線：6996 6463

文：TF

資料及圖片來源： yammee_biu@threads、星島圖片庫



