連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用

香港老字號餅店泰昌餅家，以其傳統的港式美點而聞名，其中的蛋撻更是不少食客的心頭好。最近，泰昌推出限時優惠，讓大家以親民價錢重溫經典滋味。只需$20，即可享用懷舊沙翁、招牌蛋撻，再配上一包紙包飲品，絕對是下午茶或飯前小點的抵食之選。

泰昌餅家沙翁蛋撻組合價 1分店限定

泰昌餅家現時推出「經典絕配」優惠，一個香甜的沙翁，配上一個滑溜的蛋撻，再配一盒紙包飲品只需$20。

這次優惠的主角，是泰昌餅家的兩款鎮店之寶。招牌蛋撻以其香脆的牛油撻皮和嫩滑濃郁的蛋漿內餡而備受推崇，每一口都充滿牛油與雞蛋的香氣，新鮮出爐時品嚐，風味更佳。而另一款懷舊小食沙翁，則是傳統港式麵包的代表。其外層炸至金黃酥脆，灑上滿滿的砂糖，內裡卻是意想不到的鬆軟，口感層次豐富，是許多人的童年回憶。這個組合將酥脆與鬆軟、蛋香與麵包香完美結合，讓人一試難忘。

泰昌餅家現時推出「經典絕配」優惠，一個香甜的沙翁，配上一個滑溜的蛋撻，再配一盒冰涼的紙包飲品，只需$20。紙包飲品有檸檬茶、維他奶或菊花茶等多種選擇。優惠由上午10時直至下午4時，無論是3點3下午茶，還是晚了起床想吃一個甜甜的早餐，這個$20的組合都帶來滿滿的幸福感和滿足感。

泰昌餅家限定組合優惠：

優惠內容： 沙翁一個 + 蛋撻一個 + 任何一款250ml紙包飲品

優惠價： $20 (原價$28)

供應時間： 逢星期一至五，上午10時至下午4時

適用分店： 泰昌餅家 - 將軍澳寶林港鐵站POA 18號舖

優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

2大下午茶優惠 老字號酒樓/連鎖米線店

1. 多彩皇宮 $19.8燒鵝瀨粉

「多彩皇宮」由即日起到11月30日，每日下午2時到4時，提供經典的「燒鵝瀨粉」和人氣「脆皮BB鴿」，燒鵝油香肉嫩，配上彈牙瀨粉；BB鴿皮脆肉滑，一咬爆汁。兩款人氣燒味驚喜特價僅需$19.8，性價比極高，食客可以在悠閒的下午茶時光中，享受傳統的美味。

2. 譚仔/譚仔三哥 $33歎茄牛/沙嗲牛常餐

譚仔雲南米線及譚仔三哥米線同步推出全新「港式下午茶」，於堂食、外賣、手機點餐及外送平台供應。兩個品牌的「港式常餐」同樣以人氣「牛肉」為主角，譚仔帶來鮮茄牛肉米線，湯頭酸甜開胃，搭配爽滑米線；三哥則以推出沙嗲牛肉麵，香濃沙嗲配上嫩滑牛肉，每一口都充滿地道風味。兩款$33的常餐均搭配香脆可口的玉桂焦糖多士及煎蛋，更附送熱飲一杯。

資料來源：泰昌餅家、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線