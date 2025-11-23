Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

秋季旅行用雪糕筒「人肉」霸燒烤爐？中學生怒斥小學老師「教壞細路」！網民1原因唔撐…

飲食
更新時間：11:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:00 2025-11-23 HKT

每逢踏入秋季，去郊野公園郊遊或燒烤都是香港學校去旅行的熱門選擇。然而，近日有名中學生於社交平台發文，表示日前到香港某郊野公園秋季旅行期間，發現有老師竟涉嫌用「雪糕筒」為尚未到場的小學生「霸爐」燒烤，他認為這行為是極為不公及不妥，並質疑會「教壞細路」。帖文引起廣泛關注及討論，即睇內文詳情！

小學老師早到用雪糕筒「人肉」霸燒烤爐？中學生怒斥「教壞細路」

日前有位就讀中學的網民在社交平台上分享個人經歷，指於學校秋季旅行去郊野公園BBQ期間，發現有小學老師竟擺放多個小雪糕筒在燒烤爐的櫈及長枱上，當成霸位的工具。他對於此行為感到不解，「其實小學老師帶頭幫細路霸位真係正常咩？」，並質疑此舉會否「教壞細路」及影響「對小朋友既認知」。

 

學生未到仍霸位？事主發文呻︰當其他學校學生唔係人

他於文中亦有描述當時情況，稱老師們「擺個雪糕筒當人霸位」，在學生還未到場的情況下「霸住啲位唔畀人坐」，令他不禁有「啲老師當正其他學校學生唔係人」的感覺。他續指自己也只是個中學生，與朋友一年一度的Picnic Day亦因爐位被佔而受影響，認為「憑乜嘢佢哋霸位就可以令到我同我啲friend冇位可以燒」。

 

網民1原因籲體諒︰睇開啲啦

帖文一出後迅速引來大批網民留言，但意見呈兩極化。有網民支持該中學生的睇法，認為「去到個爐冇人用梗，就可以直接用，跟本唔洗理」、「​​唔好以為學生就大哂要就哂你， 學校係要教學生守規矩」；亦有人批評「人都未到攞雪糕筒霸位係幾過份」，指出「呢個地方係公眾並唔係佢私人，冇劃位，任何公眾都用得」等。

然而，亦有一批網民傾向於體諒老師的行為，認為「學校秋季旅行一年才去一次，完全覺得係盛事，小朋友準備晒食物，旅行路線和旅遊巴士都早已安排不能改地點，你睇開啲啦」，呼籲事主「讓吓人，你細個老師咪又係咁樣幫你霸」；更有不少人強調「不嬲郊外燒烤爐都係咁樣霸位」，並表示「會體諒佢哋，何況絕大部份人當年中小學都有享受過」。另外有網民建議，若學校擔心「霸唔到爐」，可以選擇「任食BBQ場」。

資料來源︰Threads

延伸閱讀︰薄扶林燒味店瀕執笠 獲港大內地生做1成功逆轉 老闆長文答謝兼減價 熟客勸：不要再降價了！

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前