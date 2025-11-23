秋季旅行用雪糕筒「人肉」霸燒烤爐？中學生怒斥小學老師「教壞細路」！網民1原因唔撐…

每逢踏入秋季，去郊野公園郊遊或燒烤都是香港學校去旅行的熱門選擇。然而，近日有名中學生於社交平台發文，表示日前到香港某郊野公園秋季旅行期間，發現有老師竟涉嫌用「雪糕筒」為尚未到場的小學生「霸爐」燒烤，他認為這行為是極為不公及不妥，並質疑會「教壞細路」。帖文引起廣泛關注及討論，即睇內文詳情！

小學老師早到用雪糕筒「人肉」霸燒烤爐？中學生怒斥「教壞細路」

日前有位就讀中學的網民在社交平台上分享個人經歷，指於學校秋季旅行去郊野公園BBQ期間，發現有小學老師竟擺放多個小雪糕筒在燒烤爐的櫈及長枱上，當成霸位的工具。他對於此行為感到不解，「其實小學老師帶頭幫細路霸位真係正常咩？」，並質疑此舉會否「教壞細路」及影響「對小朋友既認知」。

學生未到仍霸位？事主發文呻︰當其他學校學生唔係人

他於文中亦有描述當時情況，稱老師們「擺個雪糕筒當人霸位」，在學生還未到場的情況下「霸住啲位唔畀人坐」，令他不禁有「啲老師當正其他學校學生唔係人」的感覺。他續指自己也只是個中學生，與朋友一年一度的Picnic Day亦因爐位被佔而受影響，認為「憑乜嘢佢哋霸位就可以令到我同我啲friend冇位可以燒」。

網民1原因籲體諒︰睇開啲啦

帖文一出後迅速引來大批網民留言，但意見呈兩極化。有網民支持該中學生的睇法，認為「去到個爐冇人用梗，就可以直接用，跟本唔洗理」、「​​唔好以為學生就大哂要就哂你， 學校係要教學生守規矩」；亦有人批評「人都未到攞雪糕筒霸位係幾過份」，指出「呢個地方係公眾並唔係佢私人，冇劃位，任何公眾都用得」等。

然而，亦有一批網民傾向於體諒老師的行為，認為「學校秋季旅行一年才去一次，完全覺得係盛事，小朋友準備晒食物，旅行路線和旅遊巴士都早已安排不能改地點，你睇開啲啦」，呼籲事主「讓吓人，你細個老師咪又係咁樣幫你霸」；更有不少人強調「不嬲郊外燒烤爐都係咁樣霸位」，並表示「會體諒佢哋，何況絕大部份人當年中小學都有享受過」。另外有網民建議，若學校擔心「霸唔到爐」，可以選擇「任食BBQ場」。

