老字號川菜館「日怨夜怨」惹民憤？連環發文放負呻生意差 網民︰好似個世界欠咗佢 斥老闆1舉動成致命傷…

飲食
更新時間：09:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：09:00 2025-11-23 HKT

近年香港餐飲業面臨嚴峻挑戰，不少老字號食肆更因人流減少而慨嘆生意難做，甚至結業。日前有網民在社交平台發文，狠批觀塘一間老字號川菜館的老闆經常在網上「日怨夜怨」，埋怨生意差常「拍烏蠅」，「好似個世界欠咗佢」般，但卻不檢討食物質素或服務態度等，在網上引發熱烈討論，即睇內文詳情！

川菜老店連環「日怨夜怨」惹公憤？頻發「拍烏蠅」負能量帖

近日有網民在facebook社交專頁上發文，表示一間於觀塘開業近50年的川菜館，近年頻頻在網上發放負能量帖文，抱怨生意不景、該區人流少等，怨聲載道，直指川菜館「日怨夜怨做乜」，更質疑其經營態度，引來廣泛關注。

 

連環放負屬「公關災難」 網民︰好似個世界欠咗佢

該網民於帖文指出，即使「條街冇人又點」，若然「你係好食，自然會去食」，並提到「觀塘工業區好多上樓私房菜一樣有生意，本身啲工廈都冇街外人流，係食客摸上門」。他續指，自去年起已觀察到川菜館經常發文埋怨，「好似個世界欠咗佢」，並指店家有「打開門做生意，條街一定要好多人，又一定要個個經過都要入去幫襯」的想法，是不切實際。

更甚是，他提到假如有網民「唔同意佢觀點，叫佢唔好一味放負，佢就同人嘈」，直言這根本是「公關災難」。最後發文者亦總結指出，不解該店長期生意差，卻仍「日日出啲拍烏蠅片上網」，以及「繼續怨個世界，怨個業主唔體諒」，坦言若看到如此的公關表現，「我都唔會幫襯」，並斷言即使「條街有人流，佢都唔會有生意」，甚至建議老闆「快啲執」。

 

負能量帖文老是常出現 狠批老闆︰講多句就Block

另從網民上載的圖片所見，這間川菜館的確不時發文提及舖頭生意差，更形容「現時條街真係人影都無隻，咁樣嘅經營環境真係冇得救」。而帖文一出亦引來不少迴響，有曾經幫襯過該店的人表示「80年代中學時經常同同學去食客飯，價錢係親民價，依家離地價錢」、「威過㗎，以前要排隊」，亦有人認同事主的觀點，批評店家食物太貴、「一味多油，難食到嘔」。

部分顧客則對該店的服務態度表示不滿，稱「唔算抵，（老闆）仲冤口冤面好似嚟食救濟餐咁」、「個老細其實麻麻」、「三日唔埋就喺度呻吟，同你講食物質素、現場環境，你又話好多客鍾意食，一家大細坐得好開心」；甚至有網民直斥老闆一舉動是店家生意差的導火線，「講多兩句就block（封鎖）你」，暗指老闆對意見是「聽唔入耳」。

 

網民理解老店困境　籲轉型自救

然而，亦有網民對於川菜館表達理解及支持，有人指出店家的地理位置的確實存在劣勢，形容「呢個位都幾隔涉，真係地理上位置問題嘅」，並表示自觀塘清拆後，只有「apm同寫字樓個頭比較旺，你呢度係好難捱」，甚至有網民留言鼓勵「撐你地，老闆，頂住！」。

同時，亦有網民提供具體的改善建議，包括考慮「搬去一個比較多啲人嘅地方」，或利用現時租金較低的優勢「轉區」，或是轉型，例如在「工業區開樓上舖，或專做外賣店」，以適應市場變化。

延伸閱讀︰酒樓舖位丟空半年大幅議價？原為米芝蓮推介人氣粵菜 東主無奈：當日議價業主拒絕......

