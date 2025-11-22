大家樂都有得搞生日會！進軍內地親子市場 90分鐘派對包佈置/打卡道具 送壽星毛公仔/花束！

在快餐店舉行或者參加生日會是不少人的童年回憶。最近，大家樂內地分店宣布推出「大家樂生日會」服務，提供90分鐘一站式派對套餐，包括場地佈置、打卡道具及壽星專屬禮物，積極攻入內地親子市場！

大家樂都有得搞生日會！90分鐘派對包佈置/打卡道具

大家樂內地分店推出「樂在一起生日會」服務，提供一站式派對套餐，不但包括場地生日佈置，更提供打卡道具供壽星和客人打卡，派對時長約90分鐘。根據小紅書網民分享，活動更有「派對姐姐」帶領進行遊戲、唱生日歌等環節，更大讚「完全不擔心冷場」，氣氛十足！

食物方面，兒童會生日會套餐以小食為主，以意粉配搭琵琶腿、美式飛碟、滷水雞翼或香骨雞，每份為55元人民幣，有網民指只需預先預約並為每位出席賓客購買套餐即可，不需額外付場地費。

內地大家樂生日會 送壽星毛公仔/花束！

至於壽星亦會收到不少禮物，包括有大家樂「焗飯三小寶」公仔、「芝士博士/番茄小姐」花束，為壽星送上生日祝福，深受小朋友喜愛！

大家樂「樂在一起生日會」

服務時段 早市：開始營業-11:00 午市：11:00-14:30 茶市：14:30-17:00 夜市：17:00-門店營業結束

查詢：大家樂餐廳微信公眾號

*各門店詳細營業時間請咨詢門店或以店內明示為準

來源：大家樂官方微信號