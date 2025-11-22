Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍城中菜館五旬老闆剖白餐飲辛酸史 早出晚歸背負伙記生計：得一個字「捱」 食客支持：祝生意興隆

飲食
更新時間：10:15 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:15 2025-11-22 HKT

香港飲食業競爭激烈，餐廳老闆每日為生計奔波。往往成為最辛苦的一群。近日，九龍城中菜館老闆在社交平台剖白在行內20多年的辛酸史，不但每日早出晚歸，犧牲與家人相處的時間，在面對人手不足、行業市道變化時更「試過想結業」，但因「背後仲有餐廳伙記幾十頭家」，決心繼續「捱」，感動不少網民及餐飲業同行，紛紛留言支持：「完全知道嗰種辛苦法同困身程度，加油啊！」

九龍城一間中菜館老闆日前於社交平台分享餐飲經歷，指入行超過二十年，經營餐廳的收入從來不穩定，用一個字總結就是「捱」。他指出，每天都需要早出晚歸，清晨天未亮已要起床出門，家人還未醒；深夜收舖後回到家中，家人早已入睡，「有時未瞓，但自己好攰，無咩精力去同屋企人交流。」

早期餐廳人手不足，身為老闆亦要親自「落場頂埋樓面」；客人偶爾讚賞出品「好味」讓他感到開心，「但又唔係日日都有掌聲」。二十多年來，他見證行業巨變：「城市變、人情變、租金升、食材貴」，試過餐廳由旺轉淡、試過「信錯人」、試過萌生結業念頭：「有時夜晚收舖後，成間鋪得自己一個，會諗：『仲繼唔繼續落去好呢？』」

在當今時勢下，餐飲老闆不止是為自己「搵兩餐」，還有背後「餐廳伙記幾十頭家。」他坦言這一行確實辛苦，但「辛苦之中，有另一種甜」，最後勉勵網民及其他同行：「只要唔停，唔怕行慢，大家加油。」

食客支持：祝生意興隆

老闆的經歷感動不少網民及食客，紛紛留言支持：「完全知道嗰種辛苦法同困身程度，加油啊！」、「十分同意⋯⋯最重要都係心態」、「九龍城茶餐廳黎講 你地出品係好食。」有食客提出意見希望改善，老闆亦虛心回覆，指「佢哋（客人）要求嘅，我地都會盡力配合。」、「歡迎指教。」

來源：Threads

