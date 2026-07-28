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央視揭發「養生茶」藏毒藥 生附子包裝成「農產品」出售 服用3毫克可致死 中毒個案遍佈全國

食用安全
更新時間：13:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-28 HKT

養生不成反而喪命？央視《財經調查》近日揭發，網購及坊間市場非法銷售有毒中藥——生附子，這種含烏頭鹼的藥材，口服0.2毫克即可中毒，3至5毫克足以致命，卻被不法商家包裝成「養生茶」、「初級農產品」，透過短視頻增加流量，以假包裝及隱蔽交易網絡等不法手段，將「有毒養生茶」賣往全國各地，至今已釀成多宗中毒及死亡事故。

附子中毒個案遍佈全國 35歲男服後昏迷不治

央視發現，近月有多宗附子「中毒」個案，2026年1月，上海一位35歲男子網購附子自行熬製中藥湯，服用後昏迷，經近8天搶救無效不幸離世；3月，廣州一位七旬老翁自行煎煮生附子，飲用後中毒入ICU，險些喪命；5月，深圳一位33歲女性沖服生附子粉導致昏迷，經多日搶救才脫離生命危險。附子是甚麼？是天然毒藥嗎？

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附子為中醫常用溫裡藥，有散寒止痛功效，但其主要活性成分「烏頭鹼」毒性極強。成年人口服0.2毫克即可中毒，3至5毫克可致死。因此，生附子必須經專業炮製後方可入藥。國家《醫療用毒性藥品管理辦法》明確規定，生附子屬毒性藥品，收購、經營需由指定藥企負責，嚴禁任何單位或個人私自買賣，網售更屬違法。

 

亳州市場代購稱「這個能毒死人」

央視記者在安徽亳州中藥材市場調查後，發現正規攤位不敢擺賣附子，但有「代購人員」長期於停車場、路邊，以「熟人介紹」方式兜售。賣家直言：「這個很毒的，能毒死人。」並透露生附片每斤40至80元人民幣，但不會問顧客用途，更無任何用藥指導。

部分店家更以「冷門（冷背）藥材」為幌子，在店內暗售生附子及同樣有毒性的「生半夏」，有店員直言：「有毒，不讓經營，不認識的不賣。」可見，這些不法商家其實是有意圖出售毒藥。

「農產品」包裝 +「1元連結」逃避監管

央視調查發現，此類非法銷售鏈已形成一套成熟體系去逃避監管，包括以下4大手法：

1. 虛假包裝避監管

將生附子包裝標示為「初級農產品」，聲稱「這邊寫是屬於農產品，但是你買的是中藥」。通過套用農產品標籤來做掩護，避開監管部門檢查。

2. 隱蔽交易網絡

商家並未設置正規網店，而在抖音、快手等平台發放養生短片，吸引客群加入微信粉絲群，再進行私下交易。

3. 假代號掩護

用「土豆」、「黑化土豆」等暗號代稱附子，直播間則用「葛根荷葉山楂茶」連結實際發貨附子。

4. 1元網購連結

設置萬能商品連結，定價1元，商品詳情頁無任何藥材資訊及圖片，只強調「1萬多種中藥材」。即使監管部門檢查，也查不出任何信息，銷售量竟高達6萬多單。

江油附子種植戶「有貨就賣」

四川江油是公認的傳統道地附子產區，江油附子獲得國家地理標誌保護產品稱號。當地種植戶不理會電商客戶有沒有經銷有毒中藥的資格，更建議對方「多平台開號，封了再開」。另外，當地廠房髒亂，附子隨意堆放，工作人員稱：「我們賣的是農產品，不管它是不是藥。」更教路以短視頻吸客後轉入私域交易，聲稱「風險最小，賺錢最多」。

有電商培訓導師直言：「買附子的多是年齡稍微偏大的40至60歲的中老年人，這些人最喜歡刷視頻號」，指中老年人對健康焦慮，願意高價買單，只要打出養生標籤就能抓住他們的消費心理。學員第一場直播即可賺取數千元人民幣，利潤驚人。

亂用可致口舌和四肢麻痺

衞生署曾表示，烏頭鹼是一種烏頭類生物鹼，存於多種植物。若不當使用，烏頭類生物鹼會導致中毒病徵，包括唇周口舌和四肢麻痺、暈眩、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱、呼吸困難、心悸胸悶等等，嚴重者可致命。應當立即停止食用可疑食品，採取簡易方式催吐。

消費者要留意，最好在專業醫師診斷和指導下使用中藥，避免自行購買和服用任何藥材，以免養生不成反喪命。

 

資料來源：央視《財經調查》

延伸閱讀：央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！

 

 

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