央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！

【毒番薯】冬天不少人都愛吃熱辣辣的煨番薯，但小心番薯都可能暗藏食安危機。央視近日踢爆，雲南、湖北等農戶竟偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，務求令番薯賣相更佳、光滑鮮艷且零蟲蛀。這些黑心農戶更直言：「我們一口都不敢吃，全賣到外地去了！」據悉「毒番薯」目前已流入內地20多個省份，令人震驚。

央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥

據央視《財經調查》節目報道，雲南建水縣及湖北天門市種植區出現大量標示「甲拌磷」、「克百威」的農藥包裝。甲拌磷是一種高毒有機磷農藥，早於2024年已被中國內地禁用於蔬菜、瓜果等農作物。

毒番薯｜「甲拌磷」、「克百威」對健康有何風險？

甲拌磷 (Phorate)：被國際癌症研究機構列為2B類致癌物，長期攝入損害神經及肝腎。內地當局早於2024年9月起全面禁止銷售和使用。

克百威 (Carbofuran)：屬高毒氨基甲酸酯類農藥。毒性極強，攝取0.08克（約一粒綠豆大小）即可使成人致命。

有專家指，甲拌磷屬於「內吸式農藥」，此類農藥會滲透至果肉內部，單純削皮、清洗或煮熟難以徹底去除殘留毒物，長期食用會有健康危機。長期食用含有這些殘留農藥的食物，會對神經系統、肝臟及腎臟造成不可逆轉的損害，抵抗力較弱的人士更易受影響。

毒番薯｜為何黑心農戶鋌而走險用毒農藥？

為甚麼在禁止下，農戶仍堅持使用毒藥？有農戶指出，使用正規低毒農藥需噴灑三次才有效滅蟲，成本高出三倍，但使用甲拌磷僅噴一次見效，成本低；重點是甲拌磷可令番薯表皮光滑無蟲蛀痕跡，幫助製造出完美「靚番薯」、售價可更高。而在市場上，「零瑕疵」的番薯竟比自然「帶有蟲眼」的正常番薯更受歡迎；故毒農藥成為黑心農戶的「秘密武器」。

有雲南番薯農戶透露，只選擇夜間噴藥，用完的藥瓶隨意丟棄田間。為逃避監管，鄭州江南農資經營部工作人員透露了整個「隱蔽產業鏈」：

不會在店裡擺設甲拌磷， 也不會說明農藥為甲拌磷； 以「只賣熟人」方式暗售禁藥，多以整箱批發形式出售給客戶； 更換甲拌磷的紙箱包裝，逃避監管； 由於缺乏完整溯源紀錄，即使發現問題亦難以追查源頭，監管部門難以察覺。

毒番薯｜外表完美的蔬果反或殘留更多藥劑

要留意，外表完美的蔬果有時會反殘留更多藥劑，許多看起來有一點不美觀的農產品，質量、新鮮及營養程度一般都不遜色，因此切勿盲目追求表皮光滑、顏色鮮艷的蔬果。台灣農糧署曾發文提醒大家分辨番薯在甚麼情況下不可食用：

1. 番薯表面出現小黑洞：

原因：甘藷蟻象在番薯表皮產卵，孵化後幼蟲會鑽食番薯肉。

問題：導致發黑、木質褐化並發出惡臭。

處理方法：如發現表皮有小黑洞、惡臭、苦味等，不可食用。

2. 番薯發霉：

原因：傷口感染真菌類病害，如白絹病。

問題：出現凹陷圓褐色病斑，有白色菌絲，菌絲可能深入內部，而腐爛發臭。

處理方法：若發霉、腐爛及有臭味，皆不可食用。

農糧署指，番薯發芽後只有口感和甜度受影響，切除發芽部位後仍可食用；如果番薯切開後「流白汁」則同樣對健康沒有影響，可食用。

資料來源：央視《財經調查》

延伸閱讀：番薯發芽有黑洞不能吃？專家拆解4大異常情況 2情況忌吃

