央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥0.08克可致命 必學8類蔬果清洗法去農藥殘留

央視繼揭發毒番薯後，再揭發內地有蔬菜基地為了提高農作物收成，鋌而走險違規使用高毒性、易殘留的農藥，這種農藥毒性超強，0.08克可致命。央視報道指出，長期吃這上「毒蔬菜」，恐導致肝腎嚴重受損。

央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥恐損肝腎

根據央視《財經調查》報道，國家明令禁止生產的劇毒農藥「克百威」（Carbofuran），正持續流入內地部分地區的菜田。這種高效的氨基甲酸酯類殺蟲劑，因其高毒性及高殘留性，對人體和環境構成極大威脅。基於其巨大風險，官方早已明確頒令不得用於蔬菜、果樹、茶葉和中草藥材；農業農村部更公告指，自2024年6月1日起全面禁止生產含「克百威」的製劑，並將於2026年6月起禁止銷售和使用。

「克百威」對人體健康會造成甚麼影響？

毒性極高：「克百威」對人體神經系統具有強烈毒性。即使是極低劑量的暴露，也可能引致急性中毒，症狀包括頭暈、噁心、視力模糊、抽搐及呼吸衰竭，長期攝取更可導致肝腎受損。

殘留期長：施用於土壤後，其殘留時間較長，能被植物根部吸收並傳遍整株植物，意味著即使是徹底清洗，農藥也可能存在於蔬菜內部。

有毒蔬菜蘿蔔流出市面 農民：自己絕對不吃

在禁令之下，地下交易及違法使用卻從未停止。湖北省天門市某蔬菜基地中有十多個已開封使用的「克百．敵百蟲」農藥包裝袋被隨意丟棄，包裝上列明「限制使用」和「施於土壤中殘效期較長」的字眼。

當地村民大吐苦水表示，不法農戶為了避開人群，每每在晚上施灑農藥，但空氣中濃烈刺鼻的氣味根本揮之不去，「一會兒就受不了」。因為清楚知道該菜田的種植過程，他們更表示，這些蘿蔔、白菜、薯仔等在當地市場完全不會有人購買，只往外銷售，「我們根本不會吃這裡種的蔬菜。」

涉事農民則對於使用含毒農藥直認不諱，聲稱自己有特殊渠道，可以取得國家明令禁止的各類劇毒農藥。他們表示，噴了農藥的蔬菜長得快，外型也漂亮，每個人卻異口同聲直言絕不食用自己種植的作物，甚至不會用來喂雞。

農藥商靠偽造生產日期/物流發貨避監管

劇毒農藥問題並非個別例子，隱蔽的銷售網絡遍及多地，從湖北、黑龍江，到武漢、雲南的農藥交易會及零售店，不少商戶無視法規，在背地裡銷售「克百威」等有毒農藥。

公然偽造生產日期 ：在黑龍江一場農藥交易會上，有商家透露近期新生產的「克百威」，包裝上的生產日期全部都會偽造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避監管。

：在黑龍江一場農藥交易會上，有商家透露近期新生產的「克百威」，包裝上的生產日期全部都會偽造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避監管。 秘密銷售 ：農藥店均不會將「克百威」公然擺賣，但店員表明只會賣給熟客；有店員在展示產品後，迅速用包裝袋遮掩；更有批發商將大量「克百威」囤積在隱蔽倉庫，以低於市價一半的價錢，透過物流偷運給有需求的菜農。

：農藥店均不會將「克百威」公然擺賣，但店員表明只會賣給熟客；有店員在展示產品後，迅速用包裝袋遮掩；更有批發商將大量「克百威」囤積在隱蔽倉庫，以低於市價一半的價錢，透過物流偷運給有需求的菜農。 明知故犯：「克百威」的包裝標籤上註明的合法用途只限於花生、水稻或棉花。商家們一邊強調「克百威毒性大」，一邊卻從倉庫取出毒藥出售給農戶，甚至推薦用於蔬菜殺蟲，完全漠視其會引致嚴重農藥殘留的後果。

營養師教正確清洗8類蔬果安心吃

台灣營養師程涵宇指，有研究發現如果只用清水浸泡蔬菜，只能減少一部分的農藥殘留。但如果加上清水沖洗的步驟，就能清除77%的水溶性農藥殘留，兼能沖刷走蔬果表面的細菌及縫隙中的污垢。不過在這基礎上，每一種蔬果在清洗時也各有注意的要點：

第1類：綠葉蔬菜

例子：菠菜、小棠菜

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：先切走根部或蒂頭，然後再沖洗

第2類：包葉蔬菜

例子：椰菜、紹菜

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：剝開外葉後逐塊清洗

第3類：花類蔬菜

例子：西蘭花、椰菜花

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：花朵向上朝著水龍頭，邊沖洗邊旋轉

第4類：蔥、韭

例子：蔥、韭菜

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：剝除鱗莖後清洗

第5類：豆類蔬菜

例子：腕豆、四季豆

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：先清洗後再切除蒂頭

第6類：瓜類

例子：青瓜、苦瓜

清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷

注意事項：表面凹凸不平處要洗刷乾淨

第7類：莓果類

例子：士多啤梨、藍莓

清洗方法：浸泡、沖洗

注意事項：用較弱的水流浸泡和沖洗15分鐘

第8類：有皮水果

例子：百香果、香蕉

清洗方法：沖洗

注意事項：即使不吃外皮也要洗乾淨

資料來源：央視《財經調查》

延伸閱讀：9種蔬菜易殘留農藥致中毒 只用水洗也不夠！必學5大洗煮蔬菜貼士

---

相關文章：

央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！

央視揭發「新會老陳皮」造假 1個月速成果皮扮10年貴價貨 售價逾千元年份產地全偽造

鹽水洗菜更易殘留農藥？醫生公開3大超錯洗菜法 必學3步驟正確洗走農藥

超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？