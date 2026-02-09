央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥0.08克可致命 必學8類蔬果清洗法去農藥殘留
央視繼揭發毒番薯後，再揭發內地有蔬菜基地為了提高農作物收成，鋌而走險違規使用高毒性、易殘留的農藥，這種農藥毒性超強，0.08克可致命。央視報道指出，長期吃這上「毒蔬菜」，恐導致肝腎嚴重受損。
央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥恐損肝腎
根據央視《財經調查》報道，國家明令禁止生產的劇毒農藥「克百威」（Carbofuran），正持續流入內地部分地區的菜田。這種高效的氨基甲酸酯類殺蟲劑，因其高毒性及高殘留性，對人體和環境構成極大威脅。基於其巨大風險，官方早已明確頒令不得用於蔬菜、果樹、茶葉和中草藥材；農業農村部更公告指，自2024年6月1日起全面禁止生產含「克百威」的製劑，並將於2026年6月起禁止銷售和使用。
「克百威」對人體健康會造成甚麼影響？
- 毒性極高：「克百威」對人體神經系統具有強烈毒性。即使是極低劑量的暴露，也可能引致急性中毒，症狀包括頭暈、噁心、視力模糊、抽搐及呼吸衰竭，長期攝取更可導致肝腎受損。
- 殘留期長：施用於土壤後，其殘留時間較長，能被植物根部吸收並傳遍整株植物，意味著即使是徹底清洗，農藥也可能存在於蔬菜內部。
有毒蔬菜蘿蔔流出市面 農民：自己絕對不吃
在禁令之下，地下交易及違法使用卻從未停止。湖北省天門市某蔬菜基地中有十多個已開封使用的「克百．敵百蟲」農藥包裝袋被隨意丟棄，包裝上列明「限制使用」和「施於土壤中殘效期較長」的字眼。
當地村民大吐苦水表示，不法農戶為了避開人群，每每在晚上施灑農藥，但空氣中濃烈刺鼻的氣味根本揮之不去，「一會兒就受不了」。因為清楚知道該菜田的種植過程，他們更表示，這些蘿蔔、白菜、薯仔等在當地市場完全不會有人購買，只往外銷售，「我們根本不會吃這裡種的蔬菜。」
涉事農民則對於使用含毒農藥直認不諱，聲稱自己有特殊渠道，可以取得國家明令禁止的各類劇毒農藥。他們表示，噴了農藥的蔬菜長得快，外型也漂亮，每個人卻異口同聲直言絕不食用自己種植的作物，甚至不會用來喂雞。
農藥商靠偽造生產日期/物流發貨避監管
劇毒農藥問題並非個別例子，隱蔽的銷售網絡遍及多地，從湖北、黑龍江，到武漢、雲南的農藥交易會及零售店，不少商戶無視法規，在背地裡銷售「克百威」等有毒農藥。
- 公然偽造生產日期：在黑龍江一場農藥交易會上，有商家透露近期新生產的「克百威」，包裝上的生產日期全部都會偽造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避監管。
- 秘密銷售：農藥店均不會將「克百威」公然擺賣，但店員表明只會賣給熟客；有店員在展示產品後，迅速用包裝袋遮掩；更有批發商將大量「克百威」囤積在隱蔽倉庫，以低於市價一半的價錢，透過物流偷運給有需求的菜農。
- 明知故犯：「克百威」的包裝標籤上註明的合法用途只限於花生、水稻或棉花。商家們一邊強調「克百威毒性大」，一邊卻從倉庫取出毒藥出售給農戶，甚至推薦用於蔬菜殺蟲，完全漠視其會引致嚴重農藥殘留的後果。
營養師教正確清洗8類蔬果安心吃
台灣營養師程涵宇指，有研究發現如果只用清水浸泡蔬菜，只能減少一部分的農藥殘留。但如果加上清水沖洗的步驟，就能清除77%的水溶性農藥殘留，兼能沖刷走蔬果表面的細菌及縫隙中的污垢。不過在這基礎上，每一種蔬果在清洗時也各有注意的要點：
第1類：綠葉蔬菜
- 例子：菠菜、小棠菜
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：先切走根部或蒂頭，然後再沖洗
第2類：包葉蔬菜
- 例子：椰菜、紹菜
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：剝開外葉後逐塊清洗
第3類：花類蔬菜
- 例子：西蘭花、椰菜花
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：花朵向上朝著水龍頭，邊沖洗邊旋轉
第4類：蔥、韭
- 例子：蔥、韭菜
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：剝除鱗莖後清洗
第5類：豆類蔬菜
- 例子：腕豆、四季豆
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：先清洗後再切除蒂頭
第6類：瓜類
- 例子：青瓜、苦瓜
- 清洗方法：浸泡、沖洗、洗刷
- 注意事項：表面凹凸不平處要洗刷乾淨
第7類：莓果類
- 例子：士多啤梨、藍莓
- 清洗方法：浸泡、沖洗
- 注意事項：用較弱的水流浸泡和沖洗15分鐘
第8類：有皮水果
- 例子：百香果、香蕉
- 清洗方法：沖洗
- 注意事項：即使不吃外皮也要洗乾淨
