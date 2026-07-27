合法食物添加劑32種增至58種引發熱議 E編號點樣分？研究揭與死亡率相關？

近日Threads上網友熱議，指衛生署將香港合法的防腐劑及食物添加劑由32種增加至58種，引發公眾對食品安全的高度關注。有人擔心「越吃越多添加劑」、「添加劑毒害市民」。等。到底這項法規更新代表什麼？日常生活中常見的食物添加劑有哪些？E編號和INS編號又該如何區分？

添加劑32種增至58種 過渡期至今年12月

早在2024年底，《食物內防腐劑規例》已將准許使用的防腐劑及抗氧化劑由32種增至58種，這包含29種現有規管物質、29種新增物質，以及刪除了3種過時添加劑，最高准許含量的「添加劑—食物」組合由目前約900個增加至約2000個。

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法例生效後設有24個月過渡期，讓業界逐步適應，過渡期將於今年12月29日屆滿。這意味着，市面上部分產品可能仍在沿用舊配方，消費者在選購時需多加留意標籤。

E編號/INS編號點樣分？7大類別一覽表

歐盟的E編號系統將添加劑按功能分類；本港食環署同時參考了世衛的國際食品法典委員會的INS編號，因此消費者在日常生活中，會接觸到E編號或INS編號的食物標籤：

類別 E編號 INS編號 色素 E100-E199 100 – 199 防腐劑 E200-E299 200 – 299 抗氧化劑 E300-E399 300 – 399 增稠劑/乳化劑 E400-E499 400 – 499 酸度調節劑 E500-E599 500 – 599 增味劑 E600-E699 600 – 699 甜味劑 E900-E999 950 – 968

德國研究：12種添加劑與死亡率相關

德國基森大學研究團隊曾發表研究，分析了英國生物樣本庫18.6萬參加者數據，發現超加工食品攝取量與死亡率顯著相關，研究進一步鎖定12種與死亡率相關的添加劑，包括

增味劑：味精（谷氨酸）和核糖核苷酸

甜味劑：乙醯磺胺酸鉀、糖精和三氯蔗糖（蔗糖素）

加工助劑：抗結塊劑、固化劑和增稠劑

各種糖類：果糖、轉化糖、乳糖和麥芽糊精

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5類需特別留意的添加劑

根據上述研究及英國食品標準局（FSA）與歐盟食品安全局（EFSA）的評估，以下添加劑需特別注意：

1. 防腐劑

E250（亞硝酸鈉） ：用於醃製肉類（香腸、火腿、午餐肉），在高溫下可形成致癌物亞硝胺。IARC將其列為1類致癌物（加工肉類）。

：用於醃製肉類（香腸、火腿、午餐肉），在高溫下可形成致癌物亞硝胺。IARC將其列為1類致癌物（加工肉類）。 E220（二氧化硫）：用於乾果、紅酒，約1%人口對亞硫酸鹽敏感，可能引發哮喘。

2. 人造色素

含有以下六種色素的食品（南安普頓六色素）須標示「英國自願警告標籤」，可能對兒童的行為及專注力有影響：

E102（檸檬黃）、E104（喹啉黃）、E110（日落黃）、E122（淡紅）、E124（麗春紅）、E129（誘惑紅）。部分研究指出這些色素可能與兒童專注力不足及過度活躍症（ADHD）有關，但仍需更多研究。

3. 增稠劑/乳化劑

E407（卡拉膠）： 來自紅藻，用於乳製品替代品及冰淇淋。網上曾流傳其引致腸道發炎，但EFSA 重新評估後確立每日可接受攝入量為75mg/kg/day。

來自紅藻，用於乳製品替代品及冰淇淋。網上曾流傳其引致腸道發炎，但EFSA 重新評估後確立每日可接受攝入量為75mg/kg/day。 E433（聚山梨酯80）、E466（羧甲基纖維素）：雖有動物研究顯示可能影響腸道屏障，但尚未在人體研究中證實。

4. 增味劑

E621（味精）：歐盟EFSA及FDA均將其列為安全，沒有使用量限制。研究證實谷氨酸（味精成分）天然存在於番茄、帕馬森芝士、母乳中，人體每日自然產生約50克，是常被誤解為「有害」的添加劑。

5. 甜味劑

E954（糖精）、E955（三氯蔗糖）、E950（乙醯磺胺酸鉀）：在安全攝入量內使用，但長期過量可能影響腸道菌群。

學會看成分標籤 減少攝取加工肉

食物添加劑的存在，有功能上的必要性，包括延長保質期、防止變壞、改善口感與風味。消費者在選購時，不妨多加留意以下幾點：

學會看成分標籤：優先選擇添加劑種類少、名稱熟悉的食品。 減少加工肉類攝取：避免長期大量攝取單一超加工食品。 留意兒童零食：避免含南安普敦六色素的食品，尤其有ADHD傾向的兒童。 不必恐慌味精：天然食物中的谷氨酸與添加味精化學結構相同，正常攝取安全。

資料來源：g6pdmama.hk@Threads、Dr. Emily Torres, RDN、CFS、

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