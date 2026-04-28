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清雞湯煮麵以為好健康？背後竟暗藏多種添加劑！中醫警告過量攝取恐致頭痛/噁心

食用安全
更新時間：15:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-28 HKT

不少港人都喜歡用紙盒裝「清雞湯」煮麵或炒菜，以為無味精兼有營養？其實分分鐘跌入飲食陷阱！有中醫師拆解市面清雞湯的成分標籤，揭發包裝背後竟暗藏多種添加劑。若過量攝取這類化學添加劑，隨時會引發頭痛、噁心等症狀。

清雞湯煮麵以為好健康？背後竟暗藏多種添加劑

註冊中醫師馬琦傑在個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文分享，不少人為方便，都會用清雞湯煮麵、炒菜等。市面上的清雞湯包裝背後，往往隱藏着多種化學添加劑。他拆解標籤上最常見的4個代號：

清雞湯暗藏多種添加劑
清雞湯暗藏多種添加劑

1. E621=味精

其他名稱為谷氨酸的單鈉鹽，主要用途為鮮味物質及增味劑。

2. E631、E627=增味劑

E631為鈉鹽，E627為鳥氨酸二鈉；兩者皆為鮮味物質，用作仿造類似肉湯的肉味。

3. E22=山梨酸鉀

主要用途為防腐劑。

【同場加映】營養軟糖等於吃添加劑？含糖量恐比營養成分多 專家教精明選購保健品3大原則

過量攝取味精恐致多種健康問題 

馬醫師補充，雖然味精天然存在於番茄、芝士等多種天然食物中，但市面上絕大部分添加的味精皆為人工合成。他指出，若過量攝取或本身對味精過敏，身體可能會出現以下5大不良反應：

  • 代謝問題
  • 頭痛
  • 噁心
  • 麻木
  • 潮紅

此外，有研究指出少數人士在攝取味精後，可能會產生「谷氨酸一鈉綜合症」（MSG Symptom Complex）。馬醫師坦言，自己一家正是對此敏感的群組。常見的綜合症狀包括：

  • 頭痛 
  • 特應性皮炎 
  • 可能會出現噁心、麻木、潮紅、刺痛、心悸和嗜睡。

馬醫師強烈建議，如果在進食含上述添加劑的食物後，出現皮膚、鼻或氣管敏感等症狀，應盡量少吃。他特別提醒家長，若兒童攝取過多味精及添加劑，可能會對其味覺發展及新陳代謝造成無法預計的長遠負面影響。因此，日常飲食應盡量以「原型食物」為主，不論是熬煮湯底還是醃製肉類。

資料來源：註冊中醫師馬琦傑

延伸閱讀：常吃超加工食物更早死 研究揭死亡風險增19% 12種食物添加劑最毒最傷身

馬琦傑註冊中醫師、「中醫爸B」簡介:

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