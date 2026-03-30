營養軟糖等於吃添加劑？含糖量恐比營養成分多 專家教精明選購保健品3大原則

外型吸引又容易入口的營養軟糖，近年成為不少人取代選擇保健品的首選，以為能輕鬆補充維他命和礦物質，或者幫助寧神安眠。有專家指出，這些軟糖有效營養成分可能極少，反而吃下一堆糖、人造色素及化學添加劑。除了軟糖類，選購其他保健品也小心成分陷阱，避免不必要甚至損害健康的添加劑。如何精明地選擇真正對健康有益的產品？

根據《獨立報》（The Independent）報道，無論是在社交媒體，還是走入地鐵站與商場，十之八九都是由明星或KOL推介的各式各樣保健品廣告，令人花多眼亂。有調查顯示，高達六成的25-34歲受訪者，竟依賴KOL或社交媒體的建議來選購保健品。當中可能充斥著缺乏臨床實證、功效成疑，不安全或未經規管的產品，輕則沒有效能、形同白吃，嚴重更甚至會有損健康。以下整理了多位醫學及營養專家的建議，精明選購保健品三大法則

1. 尋找「第三方檢測」（Third-Party Testing）認證

「第三方檢測」意味著產品已通過獨立機構的測試，其功效宣稱並非「自己人說了算」。英國家庭醫生Dr. Amos Ogunkoya指出，消費者應主動在品牌網站或產品包裝上，尋找相關的獨立測試證明。此外，營養專家Ashley English補充，GMP認證也是判斷產品質素的重要指標。

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2. 勿輕信「專有配方」（Proprietary Blends）字眼

「專有配方」聽起來好像很專業，但Dr. Ogunkoya警告，這其實是品牌常用的營銷伎倆，用以隱藏配方中各種成分的確切劑量。品牌可能只添加微量的有益成分作宣傳，再用大量廉價、無效的物質填塞。如果一個品牌對其成分劑量含糊其辭，其效果便相當可疑。

3. 檢查有否不必要的添加劑

許多膠囊或藥丸都含有填充劑或抗結塊劑，雖然本身無害，但大量攝取或會引起腸胃不適。特別是軟糖類保健品，更是添加人造色素、甜味劑和調味劑的「重災區」。Dr. Ogunkoya直言，高品質的保健品根本不需要這些添加劑。

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保健品常見添加劑清單

專家們提醒，檢視成分標籤時，要注意9種應盡量避免的「紅色警報」成分。這些添加劑不但對保健功效毫無貢獻，更可能導致消化系統受損、膽固醇升高、炎症等問題，嚴重危害健康。

常見添加劑 常見用途 潛在風險 硬脂酸鎂 (Magnesium Stearate) 填充劑、抗結塊劑 可能影響營養吸收，或會引發腸易激綜合症（IBS）相關問題 二氧化矽 (Silicon Dioxide) 抗結塊劑 生產時可能混入有微塑膠，有機會在人體組織中積聚 瓜爾膠 (Guar Gum) 填充劑、增稠劑 可能引起腹脹及消化不良，減慢消化系統運作 糙米粉 (Brown Rice Flour) 廉價填充劑 幾乎沒有營養價值，且根據來源不同，可能含有微量有毒物「砷」 人造色素、香料及甜味劑 用於提升外觀與口感 有報告表明與兒童過度活躍症有關；部分研究指阿斯巴甜等代糖或會擾亂腸道菌群，影響代謝 二氧化鈦 (Titanium Dioxide) 增白劑的一種，令藥丸更白更亮 早已被歐盟禁用，因有研究指其可能在細胞中積聚並損害DNA，或引發腸道炎症 氫化油 (Hydrogenated Oils) 常用於軟膠囊 屬於反式脂肪，會對膽固醇水平產生負面影響，增加心臟病及全身性炎症風險 卡拉膠 (Carrageenan) 增稠劑、穩定劑 源自紅海藻的物質，已知可能引發腸道炎症及消化系統不適，或會加劇腸易激及結腸炎 明膠 (Gelatin) 用於製作膠囊外殼 劣質的明膠可能來自於飼養環境差的動物，有使用激素和抗生素的疑慮。若來源不明，應盡量避免

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保健品越貴越好？吃多久才見效？

專家提醒，保健品不一定越貴越有效。產品的價格受第三方檢測成本、品牌包裝、名人代言等多重因素影響。比起只考量價格，更應該著優先著重成分的質素、生物吸收率（Bioavailability），以及是否含有不必要的添加劑。以「鎂」為例，檸檬酸鎂（Magnesium Citrate）的吸收率就比氧化鎂（Magnesium Oxide）更高。

另外，切忌胡亂補充營養素，例如維他命A、D、E、K及鐵、鋅等會在體內積聚，過量可引致反效果。最理想的做法是諮詢家庭醫生或營養師，透過血液檢測了解自己身體的確切需要，並按照指示服用。大部分維他命、鐵質、鎂質則需要持續服用4至8星期；而Omega-3等補充品，更可能需要數月才能看到明顯效果。建議在服用1-3個月後留意身體變化，以確定產品是否真正對自己有益。

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