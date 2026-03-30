營養軟糖等於吃添加劑？含糖量恐比營養成分多 專家教精明選購保健品3大原則
發佈時間：21:00 2026-03-30 HKT
外型吸引又容易入口的營養軟糖，近年成為不少人取代選擇保健品的首選，以為能輕鬆補充維他命和礦物質，或者幫助寧神安眠。有專家指出，這些軟糖有效營養成分可能極少，反而吃下一堆糖、人造色素及化學添加劑。除了軟糖類，選購其他保健品也小心成分陷阱，避免不必要甚至損害健康的添加劑。如何精明地選擇真正對健康有益的產品？
根據《獨立報》（The Independent）報道，無論是在社交媒體，還是走入地鐵站與商場，十之八九都是由明星或KOL推介的各式各樣保健品廣告，令人花多眼亂。有調查顯示，高達六成的25-34歲受訪者，竟依賴KOL或社交媒體的建議來選購保健品。當中可能充斥著缺乏臨床實證、功效成疑，不安全或未經規管的產品，輕則沒有效能、形同白吃，嚴重更甚至會有損健康。以下整理了多位醫學及營養專家的建議，精明選購保健品三大法則
1. 尋找「第三方檢測」（Third-Party Testing）認證
「第三方檢測」意味著產品已通過獨立機構的測試，其功效宣稱並非「自己人說了算」。英國家庭醫生Dr. Amos Ogunkoya指出，消費者應主動在品牌網站或產品包裝上，尋找相關的獨立測試證明。此外，營養專家Ashley English補充，GMP認證也是判斷產品質素的重要指標。
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2. 勿輕信「專有配方」（Proprietary Blends）字眼
「專有配方」聽起來好像很專業，但Dr. Ogunkoya警告，這其實是品牌常用的營銷伎倆，用以隱藏配方中各種成分的確切劑量。品牌可能只添加微量的有益成分作宣傳，再用大量廉價、無效的物質填塞。如果一個品牌對其成分劑量含糊其辭，其效果便相當可疑。
3. 檢查有否不必要的添加劑
許多膠囊或藥丸都含有填充劑或抗結塊劑，雖然本身無害，但大量攝取或會引起腸胃不適。特別是軟糖類保健品，更是添加人造色素、甜味劑和調味劑的「重災區」。Dr. Ogunkoya直言，高品質的保健品根本不需要這些添加劑。
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保健品常見添加劑清單
專家們提醒，檢視成分標籤時，要注意9種應盡量避免的「紅色警報」成分。這些添加劑不但對保健功效毫無貢獻，更可能導致消化系統受損、膽固醇升高、炎症等問題，嚴重危害健康。
|常見添加劑
|常見用途
|潛在風險
|硬脂酸鎂 (Magnesium Stearate)
|填充劑、抗結塊劑
|可能影響營養吸收，或會引發腸易激綜合症（IBS）相關問題
|二氧化矽 (Silicon Dioxide)
|抗結塊劑
|生產時可能混入有微塑膠，有機會在人體組織中積聚
|瓜爾膠 (Guar Gum)
|填充劑、增稠劑
|可能引起腹脹及消化不良，減慢消化系統運作
|糙米粉 (Brown Rice Flour)
|廉價填充劑
|幾乎沒有營養價值，且根據來源不同，可能含有微量有毒物「砷」
|人造色素、香料及甜味劑
|用於提升外觀與口感
|有報告表明與兒童過度活躍症有關；部分研究指阿斯巴甜等代糖或會擾亂腸道菌群，影響代謝
|二氧化鈦 (Titanium Dioxide)
|增白劑的一種，令藥丸更白更亮
|早已被歐盟禁用，因有研究指其可能在細胞中積聚並損害DNA，或引發腸道炎症
|氫化油 (Hydrogenated Oils)
|常用於軟膠囊
|屬於反式脂肪，會對膽固醇水平產生負面影響，增加心臟病及全身性炎症風險
|卡拉膠 (Carrageenan)
|增稠劑、穩定劑
|源自紅海藻的物質，已知可能引發腸道炎症及消化系統不適，或會加劇腸易激及結腸炎
|明膠 (Gelatin)
|用於製作膠囊外殼
|劣質的明膠可能來自於飼養環境差的動物，有使用激素和抗生素的疑慮。若來源不明，應盡量避免
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保健品越貴越好？吃多久才見效？
專家提醒，保健品不一定越貴越有效。產品的價格受第三方檢測成本、品牌包裝、名人代言等多重因素影響。比起只考量價格，更應該著優先著重成分的質素、生物吸收率（Bioavailability），以及是否含有不必要的添加劑。以「鎂」為例，檸檬酸鎂（Magnesium Citrate）的吸收率就比氧化鎂（Magnesium Oxide）更高。
另外，切忌胡亂補充營養素，例如維他命A、D、E、K及鐵、鋅等會在體內積聚，過量可引致反效果。最理想的做法是諮詢家庭醫生或營養師，透過血液檢測了解自己身體的確切需要，並按照指示服用。大部分維他命、鐵質、鎂質則需要持續服用4至8星期；而Omega-3等補充品，更可能需要數月才能看到明顯效果。建議在服用1-3個月後留意身體變化，以確定產品是否真正對自己有益。
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