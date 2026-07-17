初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好

日日帶保溫杯，杯底積滿千年茶漬好難洗？有品牌教清洗保溫杯秘訣，只需用1款神物配合黃金水溫浸泡，毋須死力擦拭，就能令保溫杯瞬間潔淨如新。

清洗保溫杯可用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好

據日媒《grapee》報道，每日使用同一個保溫杯，久而久之杯內容易積聚啡色的茶漬。這些污垢會令原本閃亮的不鏽鋼內壁變得暗淡無光。茶漬主要是由茶葉和咖啡中的多酚所引起，但只要用對方法，絕對可以徹底清除。因此，保溫杯品牌Thermos（膳魔師）指出，去除茶漬的最佳法寶是「氧系漂白劑」，並詳細分享了正確的清洗步驟：

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保溫杯茶漬清洗方法

1.杯身內部去漬法

將溫水和氧系漂白劑加入保溫杯內，並徹底攪拌溶解。（比例參考：每500毫升溫水加入3克氧系漂白劑） 加入漂白劑後，切勿蓋上杯蓋。 靜置大約30分鐘。 用軟海綿或軟毛刷輕輕去除污垢，最後用清水徹底沖洗乾淨，並完全晾乾。

2.杯蓋及配件去漬法

準備一個碗或其他容器，倒入溫水及氧系漂白劑充分溶解（比例同為每500毫升溫水配3克漂白劑）。 將配件放入水中浸泡約30分鐘。 用軟海綿或刷子去除污垢，用清水徹底沖洗後晾乾。

Thermos特別指出，只需用軟海綿或刷子去除污垢，沖洗乾淨，保溫杯就能煥然一新。但必須使用溫水，因為氧系漂白劑在約40°C的水溫下發揮的除污功效最佳。因此，建議大家用溫水浸泡，切忌貪方便使用冷水或滾水。

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洗保溫杯2大禁忌 隨時破壞保溫塗層

有些人為了貪快，會忍不住死力狂刷。然而，Thermos警告，清洗時千萬別犯以下2個常見錯誤：

錯誤方法1：用百潔布或研磨海綿狂刷

許多人習慣用粗糙的百潔布或硬刷來對付頑固污漬，但清洗保溫杯時請盡量避免。因為這些粗糙材質會輕易刮花保溫杯內壁。

錯誤方法2：金屬壺身用氯系漂白劑

有些人常將以次氯酸鈉為主要成分的「氯系漂白劑」與「氧系漂白劑」混淆。雖然氯系漂白劑殺菌力極強，但對保溫壺的金屬材質來說過於刺激，極容易導致生鏽或令保溫效能下降。氯系漂白劑只適用於塑膠飲水口及防水膠圈。拆卸清洗時，務必為不同材質的配件選擇適合的漂白劑。

茶漬置之不理恐惹細菌 Thermos揭最佳清洗頻率

有些人可能覺得「看起來不算太污糟，徹底清洗太麻煩」就得過且過。Thermos表示，雖然茶漬暫時不會影響保冷或保溫效能，但如果長期置之不理，茶漬會越積越厚，日後將更難清除。這不僅影響外觀，更會引發衛生問題。定期清潔保溫杯的習慣有助於防止茶漬積聚，最好每星期使用氧系漂白劑進行一次深層清潔，作為日常的保養步驟，以保持保溫杯清潔。

資料來源：《grapee》

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