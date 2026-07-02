初級大人必學！玻璃水漬如何清除？礦物沉積/皂垢是元兇 專家教整梳打粉糊 去漬免刮傷

家中鏡子、淋浴門或窗戶上的水漬，不僅影響美觀，更可能藏匿細菌，影響家居衛生。而這些霧狀斑點、條紋和水環，其實是礦物沉積物與皂垢累積的結果。其實只要用對方法，大多數水漬都能安全清除，各位「初級大人」要留意！

水漬元兇是礦物沉積+皂垢！

專業清潔人員Isabella Flores解釋，一般水內會含有鈣和鎂，當水分在玻璃表面自然風乾後，這些礦物質便會殘留，形成水漬。每次水滴蒸發而不被擦拭，礦物質便會不斷累積，隨時間變得更難清除。加上沐浴露或洗頭水，結合成難洗的礦物皂垢沉積物。若長期忽略，礦物沉積物甚至可能侵蝕玻璃表面，造成無法以清潔修復的永久性損傷。

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清除水漬｜必備材料

白醋

水

洗碗精

梳打粉

玻璃清潔劑

軟質海綿

超細纖維布

噴霧瓶

Isabella Flores提醒，切勿使用鋼絲絨、金屬刷或任何研磨性清潔墊，否則會在玻璃留下刮痕，令情況惡化。

清除水漬｜安全步驟

1. 先判斷是沉積物還是侵蝕

清潔專家Kellsie Zapata建議，用手觸摸玻璃表面：若感覺粗糙或有紋理，多為礦物堆積；若表面霧化但平滑，則可能已遭侵蝕，無法自行清潔。

2. 清除表面灰塵

先用清水徹底沖洗玻璃，避免清潔時灰塵刮傷表面。

3. 噴灑醋溶液

以等量白醋和水混合，均勻噴灑在玻璃上，靜置5至10分鐘。若沉積物較厚，可直接使用未稀釋白醋，靜置約30分鐘。

4. 擦拭測試

用超細纖維布擦拭，若水漬已除，可跳至下一步。

5. 頑固沉積物用梳打粉糊

若仍有殘留，將梳打粉、少量洗碗精和少許水調成糊狀，用軟質海綿以畫圓方式輕柔塗抹。

6. 沖洗並擦乾

徹底沖洗玻璃，再以超細纖維布擦乾。

7. 玻璃清潔劑收尾

將玻璃清潔劑噴在布上，輕拭表面，呈現無條紋光澤。

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若仍無法清除怎麼辦？

若清潔後玻璃仍呈霧狀且觸感平滑，表示礦物質已造成永久性侵蝕。Zapata強調，這種損傷無法透過清潔修復。此時應聯絡專業玻璃修復技師，而非繼續自行嘗試。

玻璃水漬不僅影響視覺，也可能成為細菌滋生的溫床。掌握以上方法，並養成定期擦拭玻璃的習慣，可有效防止礦物積聚，讓家居環境保持清潔明亮。

資料來源：Martha Stewart

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