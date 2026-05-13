帽子放機洗秒變形？ 專家教棒球帽/針織帽/草帽處理秘訣  免變形不褪色

帽子是日常穿搭的配件，無論是針織帽、布質帽還是棒球帽，長期使用下來，難免沾附灰塵與汗水、粉底等污垢。定期清洗，才能保持衛生與舒適，延長帽子的使用壽命。日本專家分享棒球帽/針織帽/草帽清洗前的前置處理、基本洗滌步驟，以及晾曬技巧，防止變形及褪色。

第1步：檢查洗滌標籤 確認可否水洗

日本獅王的洗衣專家大貫和泉指出，只要確認帽子可以居家清洗，基本洗滌方法與洗衫大致相同。清洗前務必閱讀洗滌標籤，確認是否適合家庭清洗。

適合居家清洗

標示：出現「洗衣盆」、「洗衣機」或「手洗」圖案，可在家清洗

不適合居家清洗

標示：洗衣盆圖案上打「X」， 請送專業乾洗，不可水洗

第2步：洗衣機或手洗的步驟

不論使用洗衣機或手洗，都請依照以下步驟處理：

1. 拆除附屬配件、清除表面灰塵

先拆下可拆卸的裝飾花、緞帶等配件。

用雙手輕拍帽子，或以軟毛衣刷將整體灰塵刷落。

2. 針對明顯污漬進行「前處理」

額頭經常接觸的內側帽圈、手部頻繁碰觸的帽簷等位置最容易藏污，建議先行處理。

直接將「時尚衣物專用洗衣劑」塗抹在髒污處，使用軟刷或帽子邊角輕輕敲打，使清潔劑滲入纖維。

3. 水洗方式

使用洗衣機 ：務必將帽子放入洗衣網。若帽子有刺繡、珠珠等裝飾，建議先將帽子內外反轉再入網。選擇「柔洗」、「手洗」或「羊毛」等弱水流模式。

：務必將帽子放入洗衣網。若帽子有刺繡、珠珠等裝飾，建議先將帽子內外反轉再入網。選擇「柔洗」、「手洗」或「羊毛」等弱水流模式。 手洗：採用「按壓清洗」。在臉盆中注入適量清水，加入專用洗衣劑拌勻，將帽子放入輕輕按壓。更換清水進行兩次漂洗。第二次漂洗時，可加入少量具消臭效果的柔順劑，將柔順劑與水混合後，將帽子浸入並輕壓，使柔順劑均勻附著。

4. 脫水時間宜短 防止變形

為避免帽子變形，脫水時間不宜過長。手洗後，可用乾毛巾將帽子包裹起來，從上方輕壓，讓毛巾吸走多餘水分。

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第3步：晾曬務必「陰乾」

請勿將帽子直接曝曬於陽光下，以免褪色。最理想的方式是「陰乾」（放陰涼處風乾），將帽子掛在室內通風良好的地方。

棒球帽/漁夫帽

如同將帽子戴在頭上，將一個洗衣網塞入帽內以維持帽型，然後將帽子放在膠瓶或圓形罐頭上晾曬，可有效防止帽簷變形。

針織帽

針織帽若如棒球帽般懸掛，容易因重力拉伸而變長。建議採用「平放晾曬」。若家中沒有平晾專用網，可將洗衣網掛在衣架上，再將針織帽平鋪於洗衣網上陰乾。

不可水洗的草帽可如何保養？

草帽主要分為紙製材質與天然草木材質兩種，需區別對待。

紙製草帽 ：怕水又怕熱，無法用水清潔或浸泡清洗。

：怕水又怕熱，無法用水清潔或浸泡清洗。 天然草木草帽：

先用軟毛衣刷輕輕刷除表面灰塵。 將乾淨毛巾用清水浸濕後用力擰乾，以擦拭方式去除污漬。注意：天然草木忌諱過度潮濕，擦拭動作要迅速，避免水分滲入纖維。 放置於通風陰涼處完全陰乾。

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帽子內側「止汗帶」可以局部清潔嗎？

如果帽子內側（止汗帶）因接觸額頭而明顯變髒，但又不想整頂水洗，可採用局部清潔：

稀釋「時尚衣物專用洗衣劑」（例如：4公升清水兌10毫升洗劑）。 將乾淨毛巾浸入稀釋後的洗劑溶液中，用力擰乾至不滴水。然後用毛巾「輕拍」髒污處，以吸附方式去除污垢。注意不要弄濕帽子本體。建議先在不顯眼的位置測試是否會褪色。 另取一條乾淨毛巾，用清水浸濕後用力擰乾，同樣以輕拍方式去除殘留的洗劑。 最後進行陰乾，務必確保完全乾燥（殘留濕氣容易發霉）。可參照寬檐帽晾曬法，將洗衣網塞入帽內維持形狀，再放置於寶特瓶上晾乾。

資料來源：Lidea

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