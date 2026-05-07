洗衣5大壞習慣 衣服愈洗愈髒 專家警告：洗衣粉過多反致皮膚病

副標：快洗模式非萬能 口袋雜物恐毀洗衣機 即睇正確清洗方法

即看洗衫5大壞習慣 專家警告越洗越髒 隨時洗出皮膚病





洗衣粉落越多越好？快洗模式非萬能？ 專家拆解5大洗衫壞習慣 附正確清洗方法

落多啲洗衣粉會更乾淨？所有衫褲通通用「快洗」模式？原來全部大錯特錯。洗衫看似簡單又平常，但原來用錯方法，隨時引發皮膚痕癢、過敏，甚至令細菌滋生，損害健康，分分鐘快洗衣機損壞，隨時得不償失！

洗衫5大壞習慣 你中了多少個？

英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov曾接受訪問時指出，許多人日常使用洗衣機的方法存在嚴重謬誤，不但令衣物越洗越髒，更可能縮短洗衣機壽命，增加額外開支。以下是5個最常見的洗衣壞習慣，你中了多少個？

壞習慣1：洗衣粉用量過多

不少人以為「落得越多，洗得越乾淨」，但事實恰恰相反。Deyan Dimitrov解釋，過量洗衣粉會殘留在衣物纖維上，這些殘留物反而更容易吸附污垢，令衣服愈洗愈髒。建議每次洗衣只需3/4匙洗衣粉，已足夠應付一般衣物。

壞習慣2：永遠只用同一種洗衣模式

很多人貪方便，不論清洗甚麼衣物都一律選用「快洗」模式。然而專家指出，水溫設定應取決於衣物種類：

毛巾、床上用品 ：應使用溫水或60°C高溫，有助殺滅細菌、病菌及真菌。

：應使用溫水或60°C高溫，有助殺滅細菌、病菌及真菌。 棉質、羊毛衣物：宜用較低水溫，避免衣物褪色或縮水。

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壞習慣3：清洗前忘記清空口袋

口袋內的紙巾若被遺忘，清洗後紙屑會黏滿整機衣物，甚至跌入排水管造成堵塞。而鑰匙、硬幣等金屬物品雖未必在清洗中損壞，但可能刮傷洗衣機玻璃門或滾筒，同樣有機會堵住排水系統。

壞習慣4：一次過塞入太多衣服

為節省時間而將大量衣物一併清洗，實屬常見錯誤。當洗衣機超負荷運作，洗衣粉無法均勻接觸每一件衣物，清潔效果大打折扣。長期超載更會加速機件磨損，縮短洗衣機壽命。

壞習慣5：忽視洗衣機的異常警號

若洗衣時發出奇怪噪音、飄出異味，不少人仍選擇「用到壞為止」。專家強調，這些警號正是機器即將故障的先兆，若不正視，最終可能完全無法運作，屆時維修或更換費用不菲。

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正確洗衣小貼士

每次洗衣後打開機門通風，防止細菌滋生

定期清洗洗衣機滾筒及過濾網

分類洗滌：深淺色分開，不同物料用不同水溫

衣物量不超過滾筒容量的八成

洗衣看似簡單，但細節決定健康與機器壽命。從今天起改掉這些壞習慣，讓衣物真正回復潔淨，皮膚自然遠離過敏痕癢。

資料來源：《Express》

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